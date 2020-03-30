А вы заметили? Цены на топливо не меняются в Беларуси уже месяц

Sputnik. Что происходит, разбирался





Автомобильное топливо последний раз дорожало на автозаправочных станциях по всей Беларуси 1 марта текущего года.





Тогда в концерне "Белнефтехиме" пояснили, что течение двух первых месяцев года стоимость нефти колебалась от 56 до 63 долларов за баррель.





Учитывая стоимость на углеводородное сырье для белорусских НПЗ, а также курс рубля, было принято решение с 1 марта в очередной раз увеличить стоимость топлива на АЗС.





Тогда были установлены следующие цены:





АИ-92-К5-Евро – 1 рубль и 73 копейки,





АИ-95-К5-Евро и дизтоплива – 1 рубль и 83 копейки,





АИ-98-К5-Евро – 2 рубля и 5 копейки.









Всего, начиная с января 2020 года, в Беларуси цены на автомобильное топливо изменялись целых девять раз. Очередного традиционного воскресного изменения цен позволило избежать наступление 8 марта.





Было бы счастье





Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоялась в пятницу 6 марта, но государства, входящие в картель, а также участники сделки не сумели прийти к единому знаменателю. Сразу после завершения переговоров мировые котировки ощутили на себе коррекцию, потому что сделка действует только до 1 апреля этого года.





Тогда стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась более чем на 7,6% – до 46,1 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 8,3% – до 42 долларов.





В следующий понедельник 9 марта состоялось историческое падение цен на черное золото. Котировки рухнули сразу на 25%, обновив минимумы 2016 года. Затем цены упали до минимумов времен войны в Персидском заливе в 1991 году.





Сегодня по состоянию (на 10:53 по минскому времени) цена майских фьючерсов на Brent упала на 8,54%, до 22,79 доллара за баррель, июньских - на 5,94%, до 26,29 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 5,76%, до 20,27 доллара за баррель.









Падение стоимости на черное золото связано не только с крушением сделки ОПЕК+, но и на фоне пандемии коронавируса, которая привела к падению спроса на черное золота.





Сильное давление на себе ощутил и белорусский рубль, который с начала года просел по отношению к американскому доллару более, чем на 20%, обновив при этом исторические минимумы.





Следующее собрание в рамках ОПЕК может состояться в июне. На протяжении всей весны будет наблюдаться высокая волатильность цен на стратегическое сырье. Вероятно, в таких условиях цены на автомобильное топливо в Беларуси расти пока не будут.