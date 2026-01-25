Итоги недели на Про бизнес

Источник материала: ProBusiness

На эотй неделе «Про бизнес» писал о фундаментальных вызовах для экономики, особенностях авторынка и системных проблемах с карьерой женщин.

Условия для бизнеса

Минус $ 6 млрд долларов: чем грозит отрицательное сальдо по внешней торговле белорусской экономике

В белорусской внешней торговле все громче звучит тревожный сигнал: дефицит вырос почти на 40%. Это уже не сезонная раскачка экспорта или импорта, а структурный сдвиг: зависимость от внешних поставок растет, а география торговли становится более концентрированной. Что именно показывают детальные данные, ключевые рынки и разрез по видам экспортируемых и импортируемых товаров? Ответ — в материале .

Куда пропали карьерные амбиции? Почему бизнес теряет талантливых женщин на старте

Исследование показывает, что, несмотря на высокий уровень образования, женщины значительно реже мужчин занимают топ-менеджерские позиции. Причины не только в социальных стереотипах, но и в системных барьерах: отсутствие программ наставничества, гибких рабочих графиков и реального спонсорства. В итоге компании теряют ценный кадровый потенциал и разнообразие взглядов, что сказывается на инновационности.

Полезное для бизнеса

Что предлагают дилеры: обзор авторынка

Структура продаж новых автомобилей в Беларуси за последние несколько лет изменилась . На смену европейским брендам пришли китайские, что повлекло за собой передел клиентской базы, реорганизацию логистических цепочек и новые бизнес-модели у дилеров. «Про Бизнес» анализирует, какие игроки смогли быстро адаптироваться и нарастить обороты, кто перестроил свои продажи, и что это значит для рынка в целом.

Не просто налоги: как выбрать юрисдикцию для международной структуры бизнеса

Практический гид для компаний, планирующих выход за рубеж или оптимизацию международной деятельности. Эксперты объясняют, что при выборе страны для регистрации холдинга или дочерней компании нужно смотреть не только на ставку налога. Ключевыми становятся соглашения об избежании двойного налогообложения, уровень защиты прав инвесторов, простота администрирования и возможность открытия счета в международных банках.

Истории бизнеса