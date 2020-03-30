На 30 марта в боксах Брестской областной клинической больницы наблюдаются 38 человек

Источник материала: Tut.by

По состоянию на 30 марта в боксах главного учреждения здравоохранения Брестчины находятся 38 человек, поступивших на изоляцию в инфекционное отделение в связи с недопущением распространения коронавируса, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За весь период наблюдения за аналогичными пациентами выписаны из больницы 40 человек. Ни у тех, кто был выписан, ни у пациентов, которые сегодня находятся в стационаре с подозрением на инфицирование коронавирусом, факт заражения не установлен.

По информации администрации Брестской областной клинической больницы, в случае неблагоприятного развития сценария распространения коронавирусной инфекции клиника готова развернуть инфекционное отделение на 120 коек.