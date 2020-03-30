ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске простились с Сергеем Раинчиком

30.03.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Художественного руководителя «Верасов» Василия Раинчика настолько подкосила смерть сына, что он не смог быть на церемонии прощания.

Фото: Виктор Драчев, певица Ирина Дорофеева

В воскресенье в ритуальном зале крематория на Северном кладбище Минска состоялось прощание с Сергеем Раинчиком, пишет kp.by Сыну народного артиста Беларуси, художественного руководителя «Верасов» Василия Петровича Раинчика едва исполнилось 48 лет. Говорят, сердечный приступ. Для всех его смерть стала большим потрясением. Сергей с детства выступал с «Верасами», а позже работал звукорежиссером и был лично знаком со многими представителями белорусского шоу-бизнеса.


На церемонии прощания было не очень много людей. Возможно, сыграла свою роль опасность заразиться коронавирусом. Среди тех, кто пришел проститься с Сергеем, были певицы Ирина Дорофеева и Елена Гришанова, теле- и радиоведущий Константин Юманов, автор-песенник Иван Луценко (который и сам недавно похоронил своего отца, известного театрального режиссера Бориса Луценко), клавишник группы J:Морс Юрий Геращенко, который к тому же приходился двоюродным братом Сергею Раинчику.

Сергею Раинчику только исполнилось 48 лет.

- Мы с детства очень близки были. Я единственный сын в семье, и он – единственный. Сергей был на 5 лет старше, поэтому я частенько донашивал вещи, из которых он вырос, - грустно вспоминал Юрий. – Однажды купили на двоих мотоцикл, и оба упали на нем в тот же день. Потом выросли, оба стали клавишниками. Мне безумно жаль, что свой талант музыканта он не реализовал в полной мере – у него был огромный потенциал.


О том, что у Сергея была депрессия, написал в «фейсбуке» и известный белорусский поэт Владимир Некляев: «Не так даўно ён напісаў мне: “Совсем мне нет тут жизни, что можно сделать?!» Я спытаў: «Што цябе так цісканула?.. Чым магу дапамагчы?». Цяпер ужо не дазнаюся, што з ім было? Але здагадваюся. Бо ў гэтай краіне такое не з ім адным. Бывай, Сяргей!».

Народный артист Беларуси Василий Петрович Раинчик настолько разбит смертью сына, что не смог прийти на церемонию прощания. В крематории была только мать Сергея Ирина Цветкова, также в прошлом участница ансамбля «Верасы», который в советские времена гремел на всю страну.

Похоронят Сергея на Северном кладбище, рядом с родственниками, которые покоятся здесь же.

 
Прощание с Сергеем Раинчиком. Фото: Виктор Драчев
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художественного руководителя «Верасов» Василия Раинчика настолько подкосила смерть сына, что он не смог быть на церемонии прощания.
 
Новости дня
Новости
 
В санатории под Минском ограничили доступ посторонних. Что еще делают, чтобы исключить COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика