В Минске простились с Сергеем Раинчиком

Фото: Виктор Драчев, певица Ирина Дорофеева





Сергеем Раинчиком, пишет kp.by Сыну народного артиста Беларуси, художественного руководителя «Верасов» Василия Петровича Раинчика едва исполнилось 48 лет. Говорят, сердечный приступ. Для всех его смерть стала большим потрясением. Сергей с детства выступал с «Верасами», а позже работал звукорежиссером и был лично знаком со многими представителями белорусского шоу-бизнеса. В воскресенье в ритуальном зале крематория на Северном кладбище Минска состоялось прощание с, пишетСыну народного артиста Беларуси, художественного руководителя «Верасов» Василия Петровича Раинчика едва исполнилось 48 лет. Говорят, сердечный приступ. Для всех его смерть стала большим потрясением. Сергей с детства выступал с «Верасами», а позже работал звукорежиссером и был лично знаком со многими представителями белорусского шоу-бизнеса.









На церемонии прощания было не очень много людей. Возможно, сыграла свою роль опасность заразиться коронавирусом. Среди тех, кто пришел проститься с Сергеем, были певицы Ирина Дорофеева и Елена Гришанова, теле- и радиоведущий Константин Юманов, автор-песенник Иван Луценко (который и сам недавно похоронил своего отца, известного театрального режиссера Бориса Луценко), клавишник группы J:Морс Юрий Геращенко, который к тому же приходился двоюродным братом Сергею Раинчику.





Сергею Раинчику только исполнилось 48 лет.





- Мы с детства очень близки были. Я единственный сын в семье, и он – единственный. Сергей был на 5 лет старше, поэтому я частенько донашивал вещи, из которых он вырос, - грустно вспоминал Юрий. – Однажды купили на двоих мотоцикл, и оба упали на нем в тот же день. Потом выросли, оба стали клавишниками. Мне безумно жаль, что свой талант музыканта он не реализовал в полной мере – у него был огромный потенциал.









О том, что у Сергея была депрессия, написал в «фейсбуке» и известный белорусский поэт Владимир Некляев: «Не так даўно ён напісаў мне: “Совсем мне нет тут жизни, что можно сделать?!» Я спытаў: «Што цябе так цісканула?.. Чым магу дапамагчы?». Цяпер ужо не дазнаюся, што з ім было? Але здагадваюся. Бо ў гэтай краіне такое не з ім адным. Бывай, Сяргей!».





Народный артист Беларуси Василий Петрович Раинчик настолько разбит смертью сына, что не смог прийти на церемонию прощания. В крематории была только мать Сергея Ирина Цветкова, также в прошлом участница ансамбля «Верасы», который в советские времена гремел на всю страну.





Похоронят Сергея на Северном кладбище, рядом с родственниками, которые покоятся здесь же.





Прощание с Сергеем Раинчиком. Фото: Виктор Драчев



