ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инженеры «Формулы-1» разработали новый аппарат для вентиляции легких

30.03.2020 19:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ученые, медики и инженеры команды Mercedes, участвующей в самой знаменитой автомобильной гонке «Формула-1», менее чем за неделю разработали новый аппарат, улучшающий снабжение легких кислородом у больных коронавирусом. Около сотни аппаратов начали тестировать в клиниках Великобритании.


Новые аппараты позволяют значительно улучшить состояние больных, не прибегая к искусственной вентиляции легких. При этом новый аппарат гораздо эффективнее обычных кислородных масок, которыми оснащены все машины скорой помощи.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) предполагает помещение пациента в кому или сильную седацию при помощи наркоза. Менее инвазивный метод СИПАП (непрерывное давление дыхательных путей) позволяет сохранять пациента в сознании. В обычное время эти аппараты использовали при лечении апноэ или для устранения храпа.

В принципе аппарат СИПАП — это компрессор, реагирующий на ритм дыхания человека и подающий дополнительный воздух для повышения давления в легких. Такой метод широко использовался в Китае и Италии, где в больницах не хватает аппаратов ИВЛ. При этом в двух странах использовали маски для дайвинга, которые присоединяли к компрессору.

Как указывает в вышедшем в понедельник, 30 марта, коммюнике Университетский колледж Лондона, инженеры команды Mercedes работали в тесном контакте с учеными и врачами Лондонского университетского госпиталя с 18 марта. За менее чем сотню часов им удалось адаптировать существующие аппараты СИПАП к нуждам больных коронавирусом.

На этой неделе началось клиническое тестирование новых аппаратов, после чего они поступят в другие больницы Великобритании.

Французская инновация

Во Франции автомобильный концерн Renault объявил, что начиная с этой недели будет производить детали для аппаратов ИВЛ при помощи 3D-принтеров. В течение ближайших семи дней предприятие собирается поставить около пятисот деталей, а затем увеличить производство.

Как рассказал в интервью радиостанции France Info директор по производству концерна Renault, инженеры их команды на «Формуле-1» имеют прекрасные идеи и помогут в реализации проекта.

Нехватка аппаратов ИВЛ остро чувствуется во французских больницах. В начале прошлой недели в стране было всего лишь пять тысяч таких аппаратов, распределенных по различным реанимационным отделениям. Затем правительство объявило о закупке новых аппаратов.

Концерн Peugeot-Citroën заявил, что также размышляет над возможностью изготовлять аппараты ИВЛ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые аппараты позволяют значительно улучшить состояние больных, не прибегая к искусственной вентиляции легких. При этом новый аппарат гораздо эффективнее...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси выздоровели 144 пациента с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика