Если что - держите под рукой вещи для больницы

Пациентов, у которых подозревают наличие COVID-19, госпитализируют на две недели и времени на сборы в больницу практически нет. Как рассказал МЛЫН.BY врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Атаманчук, по сути список того, что нужно взять с собой, не отличается от содержимого «тревожного чемоданчика» при любой другой плановой или экстренной госпитализации.





Но многие в больницах не лежали вообще, и госпитализация может стать для них неожиданной.













С собой в больницу нужно взять:





предметы личного пользования: очки или контактные линзы, мобильный телефон, зарядное устройство;

ночную рубашку или пижаму;

нижнее белье (с запасом);

носки (с запасом);

тапочки, желательно резиновые;

одежду для повседневной носки (целесообразно спортивного стиля);

средства гигиены: зубную щетку и пасту, мыло (удобнее жидкое), шампунь, мочалку, расческу, туалетную бумагу, влажные салфетки (желательно с антибактериальным эффектом), полотенце;

паспорт;

деньги.

Кроме того, одиноко проживающим необходимо заранее продумать, чей телефон оставить для связи; а если есть животные, домашние растения, то попросить знакомых позаботиться о них.





Конечно, пусть эти советы не понадобятся. Но предупрежден — значит вооружен. И лишний раз нервная система не пострадает.







