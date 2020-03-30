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Если что - держите под рукой вещи для больницы
30.03.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
МЛЫН.BY
Пациентов, у которых подозревают наличие COVID-19, госпитализируют на две недели и времени на сборы в больницу практически нет. Как рассказал МЛЫН.BY врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Атаманчук, по сути список того, что нужно взять с собой, не отличается от содержимого «тревожного чемоданчика» при любой другой плановой или экстренной госпитализации.
Но многие в больницах не лежали вообще, и госпитализация может стать для них неожиданной.
С собой в больницу нужно взять:
предметы личного пользования: очки или контактные линзы, мобильный телефон, зарядное устройство;
ночную рубашку или пижаму;
нижнее белье (с запасом);
носки (с запасом);
тапочки, желательно резиновые;
одежду для повседневной носки (целесообразно спортивного стиля);
средства гигиены: зубную щетку и пасту, мыло (удобнее жидкое), шампунь, мочалку, расческу, туалетную бумагу, влажные салфетки (желательно с антибактериальным эффектом), полотенце;
паспорт;
деньги.
Кроме того, одиноко проживающим необходимо заранее продумать, чей телефон оставить для связи; а если есть животные, домашние растения, то попросить знакомых позаботиться о них.
Конечно, пусть эти советы не понадобятся. Но предупрежден — значит вооружен. И лишний раз нервная система не пострадает.
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МЛЫН.BY составил список вещей, которые понадобятся в больнице тем, кого экстренно забирают на 14 дней с подозрением на коронавирус.
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