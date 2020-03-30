Вирусолог: «Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда»

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Ситуация с пандемией коронавируса может стабилизироваться только через несколько лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.









Вирусолог заметил, что развитие коронавируса по сценарию атипичной пневмонии, когда заболевание удалось полностью ликвидировать, уже невозможно: «Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда». По мнению специалиста, вирус останется в популяции человека и не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным. Лукашев считает, что на стабилизацию ситуации с COVID-19 уйдет несколько лет.





Вместе с тем специалист предположил, что в ближайшее время в Китае начнется вторая вспышка коронавируса: «Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке».