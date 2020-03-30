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Вирусолог: «Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда»

30.03.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Описан сценарий развития пандемии коронавируса

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Ситуация с пандемией коронавируса может стабилизироваться только через несколько лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.


Вирусолог заметил, что развитие коронавируса по сценарию атипичной пневмонии, когда заболевание удалось полностью ликвидировать, уже невозможно: «Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда». По мнению специалиста, вирус останется в популяции человека и не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным. Лукашев считает, что на стабилизацию ситуации с COVID-19 уйдет несколько лет.

Вместе с тем специалист предположил, что в ближайшее время в Китае начнется вторая вспышка коронавируса: «Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке». 
 
 
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Описан сценарий развития пандемии коронавируса
 
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