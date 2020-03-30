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Беларусь просит у МВФ экстренный кредит в 900 млн долларов
31.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Правительство и Нацбанк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.
«Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования», - пояснили в Совмине.
Ранее МВФ заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов США. В белорусском правительстве считают, что Беларусь может претендовать на примерно 900 млн долларов США,
В представительстве МВФ в Беларуси подтвердили, что с белорусскими властями обсуждается возможность предоставления экстренного финансирования. «Возможность предоставления Беларуси средств в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI) обсуждается с правительством и Национальным банком Беларуси», -
Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается,
Напомним, в конце октября глава Национального банка Беларуси
Между тем, МВФ по-прежнему настаивает на внедрении в Беларуси серьезных структурных реформ. Так, после очередной мисии в коне прошлого года Международный валютный фонд
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Правительство и Нацбанк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии...
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