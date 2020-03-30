Беларусь просит у МВФ экстренный кредит в 900 млн долларов

Правительство и Нацбанк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.

«Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования», - пояснили в Совмине.

Ранее МВФ заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов США. В белорусском правительстве считают, что Беларусь может претендовать на примерно 900 млн долларов США, сообщается на сайте Совмина.

В представительстве МВФ в Беларуси подтвердили, что с белорусскими властями обсуждается возможность предоставления экстренного финансирования. «Возможность предоставления Беларуси средств в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI) обсуждается с правительством и Национальным банком Беларуси», - ц итирует сотрудника представительства «Интерфакс-Запад».

Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается, сообщил в ноябре 2019 года журналистам министр финансов Максим Ермолович.

Напомним, в конце октября глава Национального банка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом. В мае того года Ермолович говорил о том, что наша страна в перспективе планирует снова вернуться к сотрудничеству с МВФ. Данную информацию он подтвердил и в октябре.