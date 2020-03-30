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Беларусь просит у МВФ экстренный кредит в 900 млн долларов

31.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правительство и Нацбанк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.

«Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования», - пояснили в Совмине.

Ранее МВФ заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов США. В белорусском правительстве считают, что Беларусь может претендовать на примерно 900 млн долларов США, сообщается на сайте Совмина.

В представительстве МВФ в Беларуси подтвердили, что с белорусскими властями обсуждается возможность предоставления экстренного финансирования. «Возможность предоставления Беларуси средств в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI) обсуждается с правительством и Национальным банком Беларуси», - цитирует сотрудника представительства «Интерфакс-Запад».

Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается, сообщил в ноябре 2019 года журналистам министр финансов Максим Ермолович.

Напомним, в конце октября глава Национального банка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом. В мае того года Ермолович говорил о том, что наша страна в перспективе планирует снова вернуться к сотрудничеству с МВФ. Данную информацию он подтвердил и в октябре.

Между тем, МВФ по-прежнему настаивает на внедрении в Беларуси серьезных структурных реформ. Так, после очередной мисии в коне прошлого года Международный валютный фонд рекомендовал белорусским властям активнее проводить реформы для ускорения экономического роста. 21 июля 2017 года Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе ЖКХ и госпредприятий. Белорусские власти сообщили, что переговоры с МВФ на тему реализации новой кредитной программы Беларусь намеревается провести в 2020-2021 годах.

 
 
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Правительство и Нацбанк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии...
 
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