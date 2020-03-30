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Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации
30.03.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство Беларуси и Национальный банк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии
Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам - членам фонда помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренных действий.
Ранее МВФ заявлял о готовности предоставить до $40 млрд на эти цели странам со средним уровнем дохода, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией
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Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации
Правительство Беларуси и Национальный банк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны...
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