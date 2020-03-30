ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации

30.03.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство Беларуси и Национальный банк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации

Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам - членам фонда помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренных действий.

Ранее МВФ заявлял о готовности предоставить до $40 млрд на эти цели странам со средним уровнем дохода, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Правительство Беларуси и Национальный банк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны...
 
Новости дня
Новости
 
Минздрав: Пациентов с коронавирусом госпитализируют в первые часы после подтверждения диагноза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика