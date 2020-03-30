ФК «Слуцк» - слава пришла!





Болельщики ФК «Слуцк» во время матча их команды со Славией (Мозырь) 22 марта 2020 года на городском стадионе Слуцка. Фото: Василий Федосенко / Reuters / Forum





belsat.eu/ Футбольный клуб из Минской области надеется, что фанаты со всего мира, открывшие «Слуцк» благодаря коронавирусу и неправильной транслитерации названия клуба, останутся с командой и после эпидемии, пишет





Созданная на прошлой неделе австралийцами группа «FK Slutsk Worldwide» в Фейсбуке насчитывает уже более 1300 человек со всего мира – и продолжает расти с каждой минутой.





«Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам всего мира. Мы благодарим белорусскую Высшую лигу и ФК «Слуцк» за то, что они поддерживают футбол во всем мире. Присоединяйтесь! Мы любим «Слуцк»!» – говорится в описании сообщества.





После приостановки европейских чемпионатов по футболу болельщики из разных стран открывают для себя белорусскую Высшую лигу: иностранные каналы приобретают права на трансляцию игр, а букмекеры отмечают многократный рост ставок на матчи белорусских команд.









Жители австралийского города Аделаида решили болеть за находящийся сейчас на 7-м месте турнирной таблицы клуб, спонсируемый местным сахарным заводом, видимо, из-за названия: по-английски оно созвучно с грубым выражением «slut», означающим «шлюху».









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«Слуцк – до гробовой доски!»

Новые фанаты создают логотипы и кричалки на английском языке о «Слуцке» и его противниках, делают переклички и ломают голову, как раздобыть клубную атрибутику в условиях пандемии, даже раздумывая начать ее производство в Австралии.





Некоторые жители Аделаиды даже предлагают установить связи с властями Слуцка, чтобы наладать побратимские связи между двумя городами.





В разговоре с «Белсатом» пресс-служба футбольного клуба заявляет, что неожиданная популярность добавила оптимизма всей команде, а в скором времени клуб собирается отреагировать на ситуацию, чтобы подбодрить новых болельщиков.





«Не хотим устраивать из этой неординарной истории недолгосрочный «хайп», а искренне хотим, чтобы эти болельщики остались с командой и после конца мировой эпидемии, даже когда весь мировой футбол вернётся из карантина, – заявили в клубе. – Готовим продуманную ответную реакцию, и не только для иностранного фан-клуба, но и для наших местных болельщиков, которые не оставляют команду в столь трудную минуту. Спасибо всем им».





«Такой масштабный интерес из другого полушария случается со «Слуцком» впервые, хотя у нас, например, есть болельщик из Уэльса, который приезжал в наш город и посетил домашний матч команды», – добавляет клуб.





Пока новые фанаты создают мемы и исполняют гимны в честь клуба, белорусские пользователи «Фейсбука» продолжают настаивать на том, что название клуба по-английски написано с ошибкой.





Дело в том, что вариант «Slutsk» идет вразрез как с транслитерацией классической белорусской латиницей (было бы «Słuck»), так и с транслитерацией с использованием официальной, утвержденной в 2007 году Госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии и рекомендованной к использованию ООН в 2012 году, версии («Sluck»).





В разговоре с «Белсатом» клуб признается, что пока не обсуждает изменение названия.





«Но позже обратим внимание на этот момент», – добавляет в пресс-службе.





Новых же болельщиков интересует лишь одно: сможет ли «Слуцк» занять в турнире первое место.









Защитник «Слуцка» Сулейман Коанда и полузащитник «Славии» (Мозырь) Андрей Чуклей ведут борьбу за мяч во время матча 1-го тура Высшей лиги на стадионе в Слуцке. 22 марта 2020 года. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Forum





Футбольному клубу «Слуцк» (до 2011-го – «Слуцксахар») в этом году исполнится 22 года. До 2007-го команда играла в чемпионате Минской области и дважды становилась чемпионом. По итогам сезона 2010-го вышла в Первую лигу. С 2014-го – в Высшей лиге.



