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Заболеваемость коронавирусом в Италии пошла на спад
31.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. При этом зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает Teleclub Italia со ссылкой на главу инфекционного отдела Института здравоохранения Франко Локателли.
Reuters
За день в стране было выявлено 1648 случаев COVID-19, что является самым низким показателем за 13 дней.
«Конечно, нужно больше времени, чтобы с уверенностью говорить о тенденциях, однако очевидно, что количество заражений уменьшается. Сократилось и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Примерно вдвое меньше, чем в середине марта. Это подтверждает то, что меры по сдерживанию распространения инфекции возымели эффект», — заявил Локателли.
Таким образом, сейчас в стране 101 739 зараженных, 11 591 человек умерли, 14 620 пациентов выписаны из больниц.
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Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. При этом зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования. Об...
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