Заболеваемость коронавирусом в Италии пошла на спад





Reuters





За день в стране было выявлено 1648 случаев COVID-19, что является самым низким показателем за 13 дней.





«Конечно, нужно больше времени, чтобы с уверенностью говорить о тенденциях, однако очевидно, что количество заражений уменьшается. Сократилось и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Примерно вдвое меньше, чем в середине марта. Это подтверждает то, что меры по сдерживанию распространения инфекции возымели эффект», — заявил Локателли.





Таким образом, сейчас в стране 101 739 зараженных, 11 591 человек умерли, 14 620 пациентов выписаны из больниц.