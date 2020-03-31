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Хроники COVID-19: более 785 тысяч человек инфицировано и более 37 тысяч умерли

31.03.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире с начала пандемии 785 709 человек заразились коронавирусом, сообщается на сайте исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • По последним данным, от болезней, вызванных COVID-19, в мире умерли 37 686 человек, выздоровели 165 837 пациентов. Утром 30 марта было 722 тысячи случаев заражения коронавирусом, 33 тысячи умерших и более 151 тысячи выздоровевших.
  • Китай, откуда пошло распространение вируса, уже не входит в тройку лидеров по количеству заражений. Здесь с начала эпидемии зафиксировано 82 240 случаев, умерли 3309 человек, вылечились 76 192. В последние недели там фиксируются только завозные случаи коронавируса, в том числе 48 за последние сутки. Кроме того, в Китае за сутки выздоровело 282 человека, умер 1.
  • Тройка лидеров по количеству случаев COVID-19 выглядит так: США — 162 274 инфицированных, 3040 умерших, 5846 выздоровевших, Италия — 101 739 инфицированных, 11 591 умерший, 14 620 выздоровевших (в стране за сутки заразились 1648 человек — это самый низкий показатель за последние 13 дней), Испания — 87 956 инфицированных, 7716 умерших, 16 780 выздоровевших.
  • Страны мира продлевают ограничительные меры и ужесточают уже имеющиеся: в России новые регионы вводят режим самоизоляции, Грузия — комендантский час, в Новой Зеландии создали сайт, чтобы люди могли сообщать о нарушивших условия карантина, в Австрии собираются сделать обязательным ношение защитных масок, такая мера уже действует в Чехии, в Словении при выходе из дома теперь также необходимо надевать маску и перчатки, в Великобритании на борьбу с коронавирусом с пенсии отозвали 20 тысяч врачей.
  • 30 марта Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные о распространении инфекции в стране: всего зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек. Страна просит у МВФ «быстрый» кредит на борьбу с последствиями глобального кризиса, вызванного в том числе пандемией. Тем временем в Витебске представили список мер по борьбе с коронавирусом, посмотрели, что происходит в городе.
 
Теги: Витебск
 
 
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В мире с начала пандемии 785 709 человек заразились коронавирусом.
 
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