Хроники COVID-19: более 785 тысяч человек инфицировано и более 37 тысяч умерли

В мире с начала пандемии 785 709 человек заразились коронавирусом, сообщается на сайте исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).
По последним данным, от болезней, вызванных COVID-19, в мире умерли 37 686 человек, выздоровели 165 837 пациентов. Утром 30 марта было 722 тысячи случаев заражения коронавирусом, 33 тысячи умерших и более 151 тысячи выздоровевших.
Китай, откуда пошло распространение вируса, уже не входит в тройку лидеров по количеству заражений. Здесь с начала эпидемии зафиксировано 82 240 случаев, умерли 3309 человек, вылечились 76 192. В последние недели там фиксируются только завозные случаи коронавируса, в том числе 48 за последние сутки. Кроме того, в Китае за сутки выздоровело 282 человека, умер 1.
Тройка лидеров по количеству случаев COVID-19 выглядит так: США — 162 274 инфицированных, 3040 умерших, 5846 выздоровевших, Италия — 101 739 инфицированных, 11 591 умерший, 14 620 выздоровевших (в стране за сутки заразились 1648 человек — это самый низкий показатель за последние 13 дней), Испания — 87 956 инфицированных, 7716 умерших, 16 780 выздоровевших.