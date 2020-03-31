В Лельчицком районе еще у двоих нашли коронавирус

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе, где в субботу госпитализировали 50-летнего мужчину с COVID-19, выявлены новые случаи этого вирусного заболевания, сообщили TUT.BY источники.



Фото: Гомель Online

Напомним, в субботу коронавирус обнаружили у директора одного из местных сельхозпредприятий. Мужчину госпитализировали в Гомельскую инфекционную больницу. Контактировавших с ним людей, а таких оказалось немало, отвозили в больницы Лельчиц и Гомеля.

Вчера в районе, по нашей информации, подтвердились еще два случая коронавируса. Официальной информации об этом пока нет. Но как сообщили TUT.BY источники, речь идет о контактах первого уровня изолированного больного.

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Напомним, 23 марта в Минздраве подтвердили информацию о выявленном случае COVID-19 в другом полесском городке — Житковичах. До этого женщина неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ и пила антибиотики, но лучше ей не становилось.

В субботу, 21 марта, женщина снова пришла в житковичскую поликлинику к терапевту. После консультации вышла из кабинета — и упала в обморок. На скорой ее доставили в реанимацию и диагностировали двустороннее воспаление легких. У нее был взят мазок на COVID-19 — он дал положительный результат. Однако 25 марта стало известно, что «проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей».