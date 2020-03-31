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В Полоцке 19 пожарных на карантине с подозрением на коронавирус?

31.03.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный представитель МЧС отказался комментировать эту информацию.


У одного из сотрудников Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС подтвердили заражение COVID-19. Такую информацию сообщил “Еврорадио” источник в МЧС.

Мужчина сейчас находится на лечении в Витебской инфекционной больнице. После того как его мазок на коронавирус дал положительный результат, на карантин отправили 19 спасателей.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий комментировать эту информацию отказался: “Это личная информация о состоянии здоровья. Даже если бы это было так, я бы не смог эти сведения ни подтвердить, ни опровергнуть”.

На медицинскую тайну сослались также в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
 
 
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Официальный представитель МЧС отказался комментировать эту информацию.
 
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