В Полоцке 19 пожарных на карантине с подозрением на коронавирус?





“Еврорадио” источник в МЧС. У одного из сотрудников Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС подтвердили заражение COVID-19. Такую информацию сообщилисточник в МЧС.





Мужчина сейчас находится на лечении в Витебской инфекционной больнице. После того как его мазок на коронавирус дал положительный результат, на карантин отправили 19 спасателей.





Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий комментировать эту информацию отказался: “Это личная информация о состоянии здоровья. Даже если бы это было так, я бы не смог эти сведения ни подтвердить, ни опровергнуть”.





На медицинскую тайну сослались также в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.



