|
В Полоцке 19 пожарных на карантине с подозрением на коронавирус?
31.03.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Официальный представитель МЧС отказался комментировать эту информацию.
У одного из сотрудников Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС подтвердили заражение COVID-19. Такую информацию сообщил
Мужчина сейчас находится на лечении в Витебской инфекционной больнице. После того как его мазок на коронавирус дал положительный результат, на карантин отправили 19 спасателей.
Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий комментировать эту информацию отказался: “Это личная информация о состоянии здоровья. Даже если бы это было так, я бы не смог эти сведения ни подтвердить, ни опровергнуть”.
На медицинскую тайну сослались также в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель МЧС отказался комментировать эту информацию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)