COVID-19 в Беларуси, суд над оправданными, карантин и когда погибает коронавирус - все за вчера

В хлопотах и тревогах пролетел март, да, сегодня последний день первого весеннего месяца. А погода и весной продолжает капризничать. Пожалуйста, не забывайте оглянуться вокруг в эти непростые дни, уделить внимание близким, но помните про дистанцию и правила гигиены. Рассказываем, что происходило в понедельник (а новостей было очень много).
COVID-19 больно бьет по экономике. «Люди будут урезать расходы везде, и мы увидим падение занятости во всех отраслях, кроме тех, которые производят товары и оказывают услуги первой необходимости», — такие невеселые прогнозы делают эксперты. Сейчас под ударом многие отрасли, даже «хлебная» ИТ. Посмотрели, как за последнее время изменились наши с вами траты в интернете (думаем, вы легко угадаете, на что сильно вырос спрос). Президент требует от частников не увольнять работников. Узнали у экспертов, что могут предпринять компании в этой ситуации. Тем временем Беларусь просит у МВФ «быстрый» кредит на борьбу с последствиями глобального кризиса, кстати, обещает помочь ЕС.
Теперь уже и спорт неразрывно связан с темой коронавируса. Звезды спортажертвуют деньги на борьбу с коронавирусом, в том числе и наш известный теннисист. В Беларуси тем временем проходит футбольный чемпионат (и в Никарагуа еще). Почему наш футбольный праздник на общем фоне смотрится как минимум странно, а новости о продаже телеправ на чемпионат страны очередному иностранному каналу вызывают больше недоумения, чем гордости, рассуждает журналист Виктория Ковальчук. И еще одно прекрасное мнение советуем почитать: наш редактор Ольга Лойко рассуждает о том, что бренд «последняя диктатура» Минск рискует утратить в самый неподходящий момент.
В жуткой ситуации оказались из-за карантина дальнобойщики. Новая история пришла к нам с афгано-узбекской границы. Там несколько белорусских дальнобойщиков в фурах пережили зиму и дождались весны. Пропускать водителей отказываются узбекские пограничники, сигналы водителей о помощи к белорусским и узбекским госорганам пока остаются без удовлетворения. Вчера также пришла новость, что на границе Казахстана и Туркменистана умер водитель из Беларуси. Уже около 10 дней фуры не могут пересечь рубеж из-за закрытия КПП туркменской стороной. Водители жалуются, что у них нет воды, на исходе продукты.
ВАЖНОЕ
Нацбанк порекомендовал банкам не повышать проценты по кредитам при реструктуризации задолженности. Такое решение Нацбанк принял, чтобы оказать финансовую поддержку юрлицам и населению из-за коронавируса и прочих негативных факторов.
Смертная казнь грозит четырем жителям Белыничского района. Суд по этому делу уже был, тогда молодых людей оправдали и отпустили, а через 14 лет задержали снова. Их обвиняют в убийстве семьи из шести человек. В этот раз следствие опирается на экспертизу запаховых следов, результаты которой якобы указывают на виновность мужчин. Сходили на заседание.
С 30 марта в ГАИ Минска — новый начальник. Столичную Госавтоинспекцию возглавил 39-летний подполковник милиции Сергей Бабич. Вот что о нем известно.
Раньше водители «Яндекс.Такси» не раз поднимали вопрос о повышении стоимости перевозки, а вчера другие службы такси снизили тарифы. Некоторые таксисты этих служб устроили импровизированную забастовку после такого решения.
ИНТЕРЕСНОЕ
Эта история как будто из другого мира, но это часть нашей истории. Побеседовали с белорусом, служившим снайпером в кубинских горах много лет назад. Он рассказал нам об оружии, с которым служил, о том, что парни знали, что рассчитаны на 30 минут боя и о Фиделе Кастро.
Историю минского дворика на Карла Маркса со своей уютной атмосферой рассказал минчанин Андрей Ставров, который вырос тут. Читайте, как детвора следила за футбольными матчами на «Динамо», спала на раскладушках прямо во дворе, ведь там был настоящий парк, а не пара скамеек и куча машин, какую шикарную рыбу продавали в местном магазинчике.
Известный белорусский художник Алексей Марочкин свой юбилей встречает в Черногории. Не потому что он так решил — мужчина застрял в стране из-за карантина. В жизни интересных людей происходит много любопытных событий. Рассказываем неизвестные факты о самом белорусском оппозиционном художнике.
Человек может изменить свою жизнь, надо только очень захотеть. Вот вам живой пример: Юрий пил больше 20 лет, но 7 лет назад завязал. Сейчас мужчине 52 года, он работает дояром в деревне и не мыслит жизни без своих коров. Очень душевное видео получилось.
Хотите одеваться стильно, но боитесь экспериментировать с цветом? Считаете, что черно-белая одежда — это скучно? С помощью дизайнера создали для вас гайд, который научит сочетать цвета в гардеробе.