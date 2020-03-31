COVID-19 в Беларуси, суд над оправданными, карантин и когда погибает коронавирус - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В хлопотах и тревогах пролетел март, да, сегодня последний день первого весеннего месяца. А погода и весной продолжает капризничать . Пожалуйста, не забывайте оглянуться вокруг в эти непростые дни, уделить внимание близким, но помните про дистанцию и правила гигиены. Рассказываем, что происходило в понедельник (а новостей было очень много).

О КОРОНАВИРУСЕ

COVID-19 больно бьет по экономике. «Люди будут урезать расходы везде, и мы увидим падение занятости во всех отраслях, кроме тех, которые производят товары и оказывают услуги первой необходимости», — такие невеселые прогнозы делают эксперты. Сейчас под ударом многие отрасли, даже «хлебная» ИТ. Посмотрели, как за последнее время изменились наши с вами траты в интернете (думаем, вы легко угадаете, на что сильно вырос спрос ). Президент требует от частников не увольнять работников. Узнали у экспертов, что могут предпринять компании в этой ситуации. Тем временем Беларусь просит у МВФ «быстрый» кредит на борьбу с последствиями глобального кризиса, кстати, обещает помочь ЕС.

Теперь уже и спорт неразрывно связан с темой коронавируса. Звезды спорта жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом, в том числе и наш известный теннисист . В Беларуси тем временем проходит футбольный чемпионат (и в Никарагуа еще). Почему наш футбольный праздник на общем фоне смотрится как минимум странно, а новости о продаже телеправ на чемпионат страны очередному иностранному каналу вызывают больше недоумения, чем гордости, рассуждает журналист Виктория Ковальчук . И еще одно прекрасное мнение советуем почитать: наш редактор Ольга Лойко рассуждает о том, что бренд «последняя диктатура» Минск рискует утратить в самый неподходящий момент.