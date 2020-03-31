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Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»
31.03.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа экономики в новых условиях, предстоящие выборы и меры по борьбе с коронавирусом – эти темы затронули на встрече Александра Лукашенко со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, в этой непростой экономической ситуации необходимо работать как можно эффективнее. Только благодаря слаженной работе можно минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказался весь мир.
2020-й в Беларуси также год президентских выборов. И на данный момент, по мнению главы государства, поводов переносить избирательную кампанию нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо посоветоваться с Центральной комиссией, посмотреть по законодательству, в какие сроки мы должны вести эту подготовку, что мы должны поэтапно делать.
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Новости Беларуси. Работа экономики в новых условиях, предстоящие выборы и меры по борьбе с коронавирусом – эти темы затронули на встрече Александра Лукашенко со...
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