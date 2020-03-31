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Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

31.03.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа экономики в новых условиях, предстоящие выборы и меры по борьбе с коронавирусом – эти темы затронули на встрече Александра Лукашенко со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

Как отметил Президент, в этой непростой экономической ситуации необходимо работать как можно эффективнее. Только благодаря слаженной работе можно минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказался весь мир.

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

2020-й в Беларуси также год президентских выборов. И на данный момент, по мнению главы государства, поводов переносить избирательную кампанию нет. 

Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы – год президентских выборов. Хотя вроде бы не до этого. Самая большая проблема – это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают о том, что не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.

Нам надо посоветоваться с Центральной комиссией, посмотреть по законодательству, в какие сроки мы должны вести эту подготовку, что мы должны поэтапно делать.

Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Работа экономики в новых условиях, предстоящие выборы и меры по борьбе с коронавирусом – эти темы затронули на встрече Александра Лукашенко со...
 
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