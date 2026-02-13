«Здесь накатывает ностальгия». Сходили в один из последних советских универсамов Минска

- Я работаю недалеко отсюда, поэтому бывает, что в обеденный перерыв заглядываю перекусить. Если места заняты, а с таким я сталкивалась буквально пару раз, то брала еду с собой. Мне тут нравится и выпечка, и десерты - всегда оставалась довольной, когда покупала. Что касается самого магазина, то мне кажется, он как раз и привлекает внимание местных своей оригинальностью. На фоне сделанных как под копирку супермаркетов, однообразных и похожих друг на друга, в “Байкальском” есть какая-то самобытность. Сюда заходишь и ловишь вайб 90-х. Эти серые стены, названия отделов, сделанные в разном стиле, но все из них уже устаревшие, какие-то фигурки. Где такое еще увидишь? А еще в этом магазине накатывает ностальгия. Я из небольшого города, так вот у нас местный универмаг был похож на этот магазин. Получается, прихожу сюда и сразу окунаюсь в детство. В этом-то и заключается его очарование, - подмечает Анастасия.