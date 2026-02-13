|
«Здесь накатывает ностальгия». Сходили в один из последних советских универсамов Минска
Начало 2000-х стало эпохой зарождения и активного роста сетевых продовольственных магазинов в Беларуси. Сегодня эти торговые точки уверенно заняли свое место, потеснив (и выкупив) несетевые магазины. Однако в прошлом крупные советские универсамы и небольшие магазины старались подчеркнуть свою уникальность. У каждого было свое название, свой интерьер и разный набор товаров. Но, оказывается, некоторые из таких магазинов продолжают работать. Мы отправились в универсам “Байкальский”, чтобы выяснить, что именно привлекает сюда посетителей.
В Советском Союзе новые микрорайоны возводились комплексно. Еще на этапе строительства жилых домов продумывалась социальная инфраструктура - детские сады, школы, поликлиники и, конечно же, торговые объекты.
Надо сказать, что во второй половине 1960-х произошли концептуальные изменения в формате обслуживания. Вместо точек “прилавочного” отпуска товаров стали появляться универсальные магазины самообслуживания, к которым в том числе относится “Байкальский”, тогда он был магазином №38.
Он появился на улице Ангарской в 1982 году. И сразу же стал местом притяжения для жителей близлежащих микрорайонов. Спустя тринадцать лет Мингорисполком реорганизовал его в государственное торгово-производственное предприятие - универсам “Байкальский”, а в 2000-м - в закрытое акционерное общество.
Постепенно началось и расширение и теперь, как указано на сайте универсама, “Байкальский” - это небольшая розничная сеть разных форматов. Например, в 2015 году открылся продовольственный магазин на Дзержинского, в 2020-м - еще один на Люцинской. В 2021-м на Ангарской появился непродовольственный магазин “Все в дом”.
Несмотря на наличие нескольких точек, мы все же решили отправиться в самый первый универсам.
“Сначала относились к магазину скептически”
“Байкальский” находится в паре остановок общественного транспорта от станции метро “Могилевская”. Добраться достаточно легко. И, несмотря на то, что место находится в спальном микрорайоне, сразу бросается в глаза, насколько оно оживленное. Мы приехали в послеобеденное время рабочего дня, но жизнь здесь уже кипела. Местные спешили по своим делам, перебегая из одного заведения в другое, - тут рядом расположены “Мила”, “Мода Макс”, парикмахерская, аптека, ремонт одежды и точка с фруктами и овощами. С другой стороны универсама - банк и Банковский процессинговый центр. А еще запомнилось, как из соседней шаурмичной работник с энтузиазмом пел песни о том, что заказ готов.
Уже на входе понятно, что корпоративные цвета “Байкальского” - это синий и красный. В них выполнена главная вывеска, хотя в оформлении интерьера они практически не задействованы.
Возле входа в магазин встречаем Марию и Тимофея. Они совсем недавно переехали в эту местность и сначала отнеслись к “Байкальскому” скептически.
- Со временем все же решили дать ему шанс и были приятно удивлены. Теперь регулярно здесь покупаем продукты - от хлебобулочных до мясных изделий. Здесь в принципе есть все необходимое. Ассортимент достаточно широкий. Даже как-то удивило, что большой выбор зелени, овощей и фруктов. Казалось, что в таких магазинчиках “возле дома” он будет поменьше. Единственный, как по мне, минус - это то, что нет каких-либо бонусных программ, скидок или акций, которые бывают в сетевых супермаркетах, - отмечает девушка.
Она обращает внимание, что персонал в универсаме всегда дружелюбный и готовый помочь. Да и сам магазин расположен удобно - рядом с остановкой общественного транспорта и в десяти минутах от дома ребят.
- На первый взгляд, может показаться, что он достаточно скромный по своему интерьеру. Опять же, мы привыкли сравнивать с более современными супермаркетами, но в целом здесь приятно находиться. А еще если зайти с другого входа и подняться на второй этаж, то можно попасть в магазин “Все для дома”. Насколько я понимаю, он также относится к “Байкальскому”. По крайней мере, на этикетках так пишется. Так вот там есть товары от шурупа до кастрюль и других бытовых вещей. И это очень удобно, потому что никогда не знаешь, что может пригодиться в любой момент, - рассказала Мария.
Также на входе, как и в других магазинах, есть уголок покупателя. Из него узнаем о скидочных предложениях в “Байкальском”. Ежедневно с 21.00 предоставляется скидка в размере 10% на продукцию собственного производства, то есть такую готовую продукцию, как салаты, заливные, беляши, смаженки, а также полуфабрикаты - фарши, колбаски, котлеты и другое. Кроме того, ежедневно с 9.00 до 12.00 положена скидка в размере 3% пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. Распространяется она на определенные товары импортного и отечественного производства - мясные копчености, соусы, безалкогольные напитки, рыбу, маргариновую продукцию, консервы и даже чулочно-носочные изделия.
“У них здесь очень вкусная кулинария и булочные изделия”
Заходя в магазин, сразу обращаем внимание на его немаленькие размеры. С левой стороны расположены кассы - четыре с кассирами и столько же для самообслуживания. Также есть экспресс-касса до пяти покупок.
За турникетом на входе нас встречает стенд с товарами, приуроченными к приближающемуся празднику - Дню Святого Валентина. Такое количество красного цвета и сердечек сложно не заметить. Есть и необычные позиции - конфеты в ракушках или шкатулках с поэтичными названиями “Царской особе” или “Ты и я”.
Рядом с ним размещена “Зеленая лавка” - место, где можно выбрать овощи и фрукты. Ассортимент как в стандартных супермаркетах, однако необходимое купить точно можно.
Поворачиваем направо и натыкаемся на “Уголок хозяйки”. В этом месте можно найти все для праздников - от свечей для торта до поздравительных открыток, уходовую и декоративную косметику, посуду, канцелярию.
Для детей тут предлагается огромнейший ассортимент игрушек. Есть настолки разного вида, причем по доступным ценам. Например, известный “Воображарий” обойдется всего в 27,19 белорусских рублей. В онлайн-магазинах видели цены на него в два раза выше.
Есть игрушки от белорусского “Полесье”, куклы разных возрастов, профессий и размеров, машинки и роботы. В общем, для детей - настоящий рай.
Екатерина, которая встретилась нам возле отдела с молочными продуктами, не частый гость в “Байкальском”. В среднем один-два раза в месяц она заходит сюда, когда возвращается с работы и есть свободная минутка.
- У них здесь очень вкусная кулинария и булочные изделия, то есть еда своего производства. Все, что брала, понравилось. Но, в основном, покупаю какие-то обычные продукты - молоко, сыр, колбасу и так далее. Товары отлично расположены, уже знаю, что где находится, поэтому зачастую целенаправленно иду в нужные отделы. И еще - тут вместе с продуктами продаются бытовые товары, товары для дома, косметика, игрушки. Причем выбор достаточно большой. То есть по факту при необходимости можно все купить в одном месте, и это большое преимущество. Я просто живу не прям здесь и чаще, конечно, хожу в магазин рядом с домом. Но, думаю, для местных - это кладезь необходимого, что не захотел, все можно найти”, - замечает она.
“Приятно, что тут работают душевные люди”
По наводке Екатерины заглядываем в кулинарию. Здесь еще раз на самом видном месте указано, что с 21 до 23 ежедневно предоставляется скидка 10% на собственное производства. Выбрать определенно есть из чего: люля-кебаб из цыпленка с перчиком свинина под шубой, мясо по-домашнему, филе птицы с грибами, овощи, запеченные с сыром, блинчики со свежей капустой, жаркое по-домашнему и много другое. Цены практически такие же, как и везде.
Стоящий в очереди Александр часто приобретает тут готовую еду. Для него “Байкальский” вообще лучший магазин.
- Кому-то может показаться, что магазин относительно небольшой, но это только на первый взгляд. На самом деле, здесь столько товаров, что сложно не найти чего-то, даже какие-то мелочи. Я уже лет шесть хожу в основном только сюда - люблю их кулинарию и выпечку. Постоянно беру мясные изделия, часто салаты и сладкое. Дети у меня тоже в восторге от здешних булочек. А еще приятно, что тут работают душевные люди. Всегда помогут найти нужное, подскажут, что лучше взять. Большой ассортимент товаров для животных: разные виды кормов, игрушки, наполнители. Иногда встречаются товары, которые редко встретишь в других магазинах.
Один минус посетитель все-таки тоже отметил. Он обратил внимание, что в некоторых частях магазина достаточно узкие проходы. “Людей сюда ходит много, и бывает, что толпятся в одном месте. Становится тяжело разминуться в этих проходах. Особенно, это заметно в хлебобулочном. Там ощущаю дискомфорт, но, в целом, это терпимо”, - подчеркивает Александр.
“В “Байкальском” есть какая-то самобытность”
Интересно, что в этом же помещении, но в противоположной стороне, есть кафетерий от универсама. Здесь можно на месте перекусить чебуреками, беляшами и пирожками, заказать пиццу - предлагается около десяти вариантов, съесть какой-нибудь десерт. Посадочных мест немного, но посетителей это не останавливает.
- Я работаю недалеко отсюда, поэтому бывает, что в обеденный перерыв заглядываю перекусить. Если места заняты, а с таким я сталкивалась буквально пару раз, то брала еду с собой. Мне тут нравится и выпечка, и десерты - всегда оставалась довольной, когда покупала. Что касается самого магазина, то мне кажется, он как раз и привлекает внимание местных своей оригинальностью. На фоне сделанных как под копирку супермаркетов, однообразных и похожих друг на друга, в “Байкальском” есть какая-то самобытность. Сюда заходишь и ловишь вайб 90-х. Эти серые стены, названия отделов, сделанные в разном стиле, но все из них уже устаревшие, какие-то фигурки. Где такое еще увидишь? А еще в этом магазине накатывает ностальгия. Я из небольшого города, так вот у нас местный универмаг был похож на этот магазин. Получается, прихожу сюда и сразу окунаюсь в детство. В этом-то и заключается его очарование, - подмечает Анастасия.
Что продается рядом?
Оказалось, в базе Realt выставлено на продажу несколько квартир в соседних с “Байкальским” домах.
