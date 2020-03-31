Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о способности системы здравоохранения в стране успешно справляться с имеющимися вызовами, в том числе на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Уверенность в этом он высказал на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что ни в коем случае не надо сбрасывать со счетов тему вирусных болезней. «Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал он.

Президент акцентировал внимание, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи. «У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом. У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса», — отметил белорусский лидер.

Чтобы оценить ситуацию, Александр Лукашенко в том числе намерен в ближайшее время проанализировать статистику смертности в Беларуси за первый квартал в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Президент рассказал, что просил Наталью Кочанову за прошедшие выходные лично разобраться с ситуацией в Витебске. «Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе — родной своей области. Ваша точка зрения, что там происходит? Я не говорю, что там катастрофа какая-то. Просто Витебская область и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Да, были и какие-то ошибки. Хотелось бы это услышать. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы», — сказал Александр Лукашенко.

В связи со смертью актера в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус, глава государства отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания. «Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешней ситуации надо стараться беречь людей пожилого возраста: «Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе — у них букет болезней». «Если люди этого не поймут, мы ничего в этом плане не сделаем», — добавил глава государства.

Вместе с тем Президент не является сторонником массовой изоляции. «Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах, — уверен он. — Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение».

Александр Лукашенко обратил внимание, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились, и не только коронавирусом. «Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там», — заметил он.

По словам Президента, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение. «Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно», — сказал глава государства

Александр Лукашенко отметил, что в целом в Беларуси уже вылечили от коронавируса более ста человек. Он поблагодарил за это врачей. «Этим врачам я хочу сказать спасибо. За то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы! Но люди сами, старики прежде всего, должны о себе побеспокоиться. Те, кто помоложе, они уже переболели и перенесут этот вирус. Никуда мы от этого не денемся. Но там, где надо себя обезопасить, надо обезопасить», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что в последнее время очень серьезно взял под контроль работу системы здравоохранения. «Система создана. Система должна работать исключительно как часы. Не могу сказать, что она не работает», — отметил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание на недостатки в работе медиков, имея в виду беспечность некоторых врачей, которые, контактируя с пациентами, не всегда принимают необходимые меры предосторожности. «Вот в Витебске знаю — врачи первого уровня — те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», — считает глава государства.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси принимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. В том числе приезжающие из-за границы помещаются в карантин, всех контролируют при въезде, отслеживаются все контакты заразившихся. «Мы лечим там, где надо их лечить. Но нельзя людей ограничивать там, где их нельзя ограничивать», — заявил он.

Президент также остановился на том, что имеют место фейки и некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса. «Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал», — отреагировал белорусский лидер.

В целом он отметил, что ситуация контролируемая и никакой катастрофы: «У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80-90 человек. Мы справляемся с этими людьми». Более того, в последнее время в Беларуси выявлялись и другие вирусы, которые распространялись по миру в предыдущие годы.

В заключение Александр Лукашенко сказал, что, как и в случае с другими событиями, будь то война, эпидемия или пандемия, из всего следует извлекать уроки на будущее. «Мы многому учимся. Я лично контролирую несколько процессов. Рано об этом говорить, но я уже людям сказал: придет время, я просто расскажу из своих наблюдений, специалисты скажут, и мы людям расскажем об этих уроках. Но эти уроки надо извлекать. Если сегодня случилась беда в экономике и с болезнями людей, кто гарантирует, что завтра хуже не будет», — заявил Президент.