Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой поручил связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в страну их специалистов. С чем связано такое поручение главы государства, корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Это поручение связано с тем, что мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти», — заявила Наталья Эйсмонт.

«В первую очередь для того, чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем, Президент поручил сегодня председателю Совета Республики немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить сюда их специалистов. Причем специалистов, команду, сформированную на их усмотрение, — рассказала пресс-секретарь. — Этим специалистам будет предложено оценить как работу системы здравоохранения в целом, так и — подчеркиваю — нынешнюю ситуацию, наши механизмы противодействия самым опасным инфекциям. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному — открыто и непредвзято. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков».