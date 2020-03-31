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«Период коронавируса она не переживет». Белорусской культуре нужна ваша помощь. Поможем?

31.03.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса сильно бьет по культурному сектору Беларуси. В уязвимом состоянии находятся не только художники, но и галереи, культурные площадки, инициативы и институции, работа которых связана с публичными мероприятиями. Часть из них консолидировалась и запустила большую кампанию поддержки #АртПроездной на краудфандинговой платформе molamola.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Никто не знает, как долго продлится пандемия коронавируса, и может случиться так, что белорусская культура этот период просто не переживет, — говорят организаторы акции. — Это значит, что закроются галереи и культурные центры, зрители лишатся выставок любимых художников, независимых театральных постановок, образовательных мероприятий. Но мы уверены, что если не будем молчать, а будем действовать, то сможем помочь себе и другим.

На сайте molamola.by вы можете выбрать разные площадки (например, Галерею современного искусства или Корпус), проекты, связанные с белорусской культурой, и поддержать их.

 
 
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Пандемия коронавируса сильно бьет по культурному сектору Беларуси. В уязвимом состоянии находятся не только художники, но и галереи, культурные площадки,...
 
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