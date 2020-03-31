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Принц Уильям хочет вернуться в санавиацию, чтобы бороться с коронавирусом
31.03.2020 20:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
37-летний герцог Кембриджский ранее работал в службе воздушной скорой помощи. В условиях пандемии коронавируса принц Уильям пожелал помогать медикам, сообщает
Внук королевы Британии сообщил о желании пополнить ряды Национальной службы здравоохранения. Вернуться принц хочет в качестве пилота воздушной скорой помощи. Он желает внести собственный вклад в борьбу с COVID-19. Об этом Уильям заявил, когда посещал колл-центр NHS в Кройдоне на юге Лондона с 38-летней Кейт Миддлтон.
На данный момент герцог Кембриджский находится в Анмер-Холле в Норфолке вместе со своей супругой и детьми. Однако там он заметил кризис общественного здравоохранения. Дело в том, что медики не справляются с потоком пациентов.
Напомним, что Принц Уильям работал в качестве пилота воздушной скорой помощи с 2015 года на протяжении 18 месяцев. Однако он ушёл в отставку, чтобы взять на себя обязанности от имени королевы. К слову, герцог не раз упоминал, что скучает по небу.
Чтобы вернуться в Национальную службу здравоохранения, ему понадобится разрешение 93-летней бабушки, а также его 71-летнего отца. Что касается Елизаветы II и принца Чарльза, то они вряд ли дадут своё одобрение, принимая в расчёт их преклонный возраст. Уильям является третьим в очереди на престол.
ФОТО: Legion-Media
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37-летний герцог Кембриджский ранее работал в службе воздушной скорой помощи. В условиях пандемии коронавируса принц Уильям пожелал помогать медикам, сообщает Daily...
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