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Принц Уильям хочет вернуться в санавиацию, чтобы бороться с коронавирусом

31.03.2020 20:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Уильям хочет вернуться в санавиацию, чтобы бороться с коронавирусом

37-летний герцог Кембриджский ранее работал в службе воздушной скорой помощи. В условиях пандемии коронавируса принц Уильям пожелал помогать медикам, сообщает Daily Mail.



Внук королевы Британии сообщил о желании пополнить ряды Национальной службы здравоохранения. Вернуться принц хочет в качестве пилота воздушной скорой помощи. Он желает внести собственный вклад в борьбу с COVID-19. Об этом Уильям заявил, когда посещал колл-центр NHS в Кройдоне на юге Лондона с 38-летней Кейт Миддлтон.

На данный момент герцог Кембриджский находится в Анмер-Холле в Норфолке вместе со своей супругой и детьми. Однако там он заметил кризис общественного здравоохранения. Дело в том, что медики не справляются с потоком пациентов.

Напомним, что Принц Уильям работал в качестве пилота воздушной скорой помощи с 2015 года на протяжении 18 месяцев. Однако он ушёл в отставку, чтобы взять на себя обязанности от имени королевы. К слову, герцог не раз упоминал, что скучает по небу.  

Чтобы вернуться в Национальную службу здравоохранения, ему понадобится разрешение 93-летней бабушки, а также его 71-летнего отца. Что касается Елизаветы II и принца Чарльза, то они вряд ли дадут своё одобрение, принимая в расчёт их преклонный возраст. Уильям является третьим в очереди на престол.

ФОТО: Legion-Media

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37-летний герцог Кембриджский ранее работал в службе воздушной скорой помощи. В условиях пандемии коронавируса принц Уильям пожелал помогать медикам, сообщает Daily...
 
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