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Обычные женщины-врачи впервые стали моделями для глянцевого журнала
31.03.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Впервые на обложку популярного британского глянцевого журнала Grazia попали обычные женщины-врачи. Фото со съёмки опубликовал Instagram-аккаунт издания.
В фотосессии участвовали реаниматолог Джанита Гарибалан, врач скорой помощи Розена Аллин-Хан, старшая медсестра Риченда Брауне, а также фельдшер Сара Бланшар. Женщины позировали в рабочей медицинской форме, а после дали интервью. Они рассказали о сложностях в профессии, с которыми сталкиваются из-за пандемии коронавируса.
Известно, что фотографии были сделаны за несколько минут на парковках больниц. При этом была соблюдена безопасная дистанция между моделями, а также фотографом.
«Наш последний выпуск посвящён людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы помочь остальным», – так подписали публикацию журналисты Grazia.
Пользователи Сети восхитились опубликованными снимками. «Одна из лучших ваших обложек», «Героини!», «Спасибо, что показываете тех, кем действительно нужно восхищаться!», – прокомментировали они.
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Впервые на обложку популярного британского глянцевого журнала Grazia попали обычные женщины-врачи. Фото со съёмки опубликовал Instagram-аккаунт издания. В фотосессии...
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