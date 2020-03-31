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Антон Смольский: «Выделю Шипулина. Он русский, меня это мотивировало. Русский – не иностранец и с хорошей физической формой»

01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский биатлонист Антон Смольский назвал лучших биатлонистов в истории.

О коронавирусе

Когда команду привезли в Беларусь, дважды сдавали тесты на коронавирус. Результат отрицательный.

О лучших биатлонистах

Уле Эйнар Бьорндален. Он круче Фуркада. Работал максимально над своими резервами. На втором месте Мартен Фуркад. Добился многого, нравится его психология. Выделю Антона Шипулина, на третьем месте. Он русский, меня это мотивировало. Русский – не иностранец и с хорошей физической формой.

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