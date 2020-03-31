Антон Смольский: «Выделю Шипулина. Он русский, меня это мотивировало. Русский – не иностранец и с хорошей физической формой»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский биатлонист назвал лучших биатлонистов в истории.

О коронавирусе

Когда команду привезли в Беларусь, дважды сдавали тесты на коронавирус. Результат отрицательный.

О лучших биатлонистах

. Он круче Фуркада. Работал максимально над своими резервами. На втором месте Мартен Фуркад. Добился многого, нравится его психология. Выделю , на третьем месте. Он русский, меня это мотивировало. Русский – не иностранец и с хорошей физической формой.

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