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Антон Смольский: «Выделю Шипулина. Он русский, меня это мотивировало. Русский – не иностранец и с хорошей физической формой»
01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Антон Смольский: «Выделю Шипулина. Он русский, меня это мотивировало. Русский – не иностранец и с хорошей физической формой»
Белорусский биатлонист Антон Смольский назвал лучших биатлонистов в истории.
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