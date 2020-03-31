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Связано ли «дело Сергея Сацука» с борьбой с фейками?

31.03.2020 23:12 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

inform-ua.info

Государство пользуется обострением ситуации с коронавирусом, чтобы под шумок усилить давление на СМИ и решить вопрос с неугодными журналистами, считают эксперты.

На днях руководитель государства поручил КГБ разобраться с распространителями фейков про ситуацию с заболеваниями коронавирусом. А 25 марта был задержан редактор «Ежедневника» Сергей Сацук. Связаны ли эти обстоятельства, обсуждалось в эфире Еврорадио.

 «Когда такое распоряжение дается силовым структурам, то возникает вопрос, будут ли они заниматься приобретением «звездочек», поднятием веса своей организации, или они на самом деле будут заниматься тем, что им поручили», - высказал мнение медиаэксперт Павлюк Быковский.

По его словам, сегодня во многих странах появляются ограничения на свободу слова и права человека, и этим пользуются руководящие структуры, чтобы заодно решить дополнительные задачи.

С экспертом согласился председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Он отметил, что тема коронавируса позволяет «под шумок» делать вещи, которые раньше делать было нельзя. Уголовное дело против Сергея Сацука, является тому подтверждением.

«Мы знаем, что он уже давно ходил под угрозой уголовного преследования, уже были и суды. Он все это знал, он ждал. – сказал Андрей Бастунец.  – Но как раз через четыре дня после разговора Александра Лукашенко с КГБ Сергея Сацука задержали. У меня такое впечатление, что кто-то решил воспользоваться возможностью».

Глава БАЖ добавил, что о деле Сергея Сацука поставлены в известность международные организации. Он ожидает, что будет их коммуникация с белорусским правительством. «Как и «дело БелТА», это дело будет решаться не только на уровне Следственного комитета, - считает Андрей Бастунец.

 
 
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Государство пользуется обострением ситуации с коронавирусом, чтобы под шумок усилить давление на СМИ и решить вопрос с неугодными журналистами, считают эксперты.
 
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