ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Студотряды БГСХА помогают в посевной в Могилевском районе

01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Зарплата в полторы тысячи рублей и большая помощь сельскому хозяйству. На поля Могилёвской области высадился студенческий десант. 15 отрядов Белорусской сельскохозяйственной академии трудятся на весенне-полевых работах.

 

Студотряды БГСХА помогают в посевной в Могилевском районе

 

Однокурсники, а теперь еще и напарники. Уже неделю Игорь и Женя трудятся в полях. Всё по-взрослому: работают с 6:00 и до заката, ведь дорог каждый погожий день. Новое задание – вспахать поле под ячмень, 85 гектаров.

Евгений Кондратьев, студент: «Технология такая – левое колесо должно идти по предыдущей борозде. Плуг уже настроен, всё».

Ребята в хозяйстве на полном довольствии: есть жилье, питание. Плюс зарплата. А она зависит от количества и качества труда. Энтузиазма молодым аграриям не занимать, работают на совесть.

Игорь Каленкович, студент: «С детства люблю крутить гайки, с отцом всегда крутил. Вижу свою будущую профессию с сельскохозяйственной техникой. Трактор выйдет в поле, будет пахать, и со стороны приятно смотреть, как это приносит пользу».

Последний раз студотряд в «Фирме «Кадино»» работал 6 лет назад. Хозяйство многопрофильное: кроме зерновых выращивают лук, морковь, свёклу, картофель. В этом сезоне к посевным площадям добавилась еще 1000 гектаров – и молодежная аграрная помощь пришлась весьма кстати.

Алексей Кривулькин, директор предприятия «Фирма «Кадино»»: «Ребята приехали, занимаются подготовкой техники для выхода в поле. Те, у кого есть удостоверение механизатора, на тракторах работают в поле. Это обоюдная польза и для сельского хозяйства, и для самого студента, увидеть реалии производства, поучаствовать в нем».

На горецких полях земля еще не готова принять зерно, а потому вся работа сконцентрирована пока на мехдворах. А вот здесь задача для студентов усложняется: хочешь пахать и сеять – сперва подготовь трактор.

Виталий Лузько, студент: «Здесь нас находится 6 человек. Каждому из нас дали по трактору, и у каждого трактора есть нюансы, и мы их должны устранить, чтобы в дальнейшем работать на нем. В моем тракторе была проблема с бортовой. Бортовую мы разобрали, собрали. В данный момент она уже находится на тракторе. Осталось только поставить колеса».

Как правильно настроить плуг, на какую глубину пахать, сколько зерна и сколько удобрений. Всему ребят научили в вузе. Теория в учебных классах – это хорошо, а вот что покажет практика на полигоне?

«Запомните: самое важное – не только работать на тракторе, но и правильно его обслуживать. Обслуживание нужно проводить каждый день».

В парке сельскохозяйственной академии полсотни машин. Одних тракторов 15. Недавно прибыло и «энергонасыщенное подкрепление». Теперь надо обуздать 350 лошадиных сил и сдвинуть 9-тонную машину с места.

Михаил Метёлкин, студент: «На самом деле очень интересно. Техника большая, новая, объемная. Очень много эмоций прямо дух захватывает. Несмотря на то что я будущий инженер, я тоже смогу сесть на трактор, помочь рабочим в любом сельскохозяйственном деле».

Более 10 лет студенты Белоруской сельхозакадемии помогают с посевной. В этот раз спрос на молодёжь как никогда – предприятия буквально выстроились в очередь за подмогой. В итоге в поля отправились 127 человек, в два раза больше, чем год назад.

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства: «На производство они идут полностью подготовленными и способными работать на разных агрегатах. В этом году было так: когда студенты уже увидели, что устанавливается погода, начали спрашивать: «Когда вы нас отправите на практику? Хотим ехать помочь сеять урожай».

На весенних работах ребята задержатся еще на месяц. Потом вернутся на учебу, немного отдохнут на каникулах. А летом снова в поле – убирать урожай, который сами заложили по весне.

 

ОНТ


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Зарплата в полторы тысячи рублей и большая помощь сельскому хозяйству. На поля Могилёвской области высадился студенческий десант. 15 отрядов Белорусской...
 
Новости дня
Новости
 
Облздрав: умерший в Витебске актер имел множество сопутствующих заболеваний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика