Студотряды БГСХА помогают в посевной в Могилевском районе

Источник материала: Горецкий вестник

Зарплата в полторы тысячи рублей и большая помощь сельскому хозяйству. На поля Могилёвской области высадился студенческий десант. 15 отрядов Белорусской сельскохозяйственной академии трудятся на весенне-полевых работах.





Однокурсники, а теперь еще и напарники. Уже неделю Игорь и Женя трудятся в полях. Всё по-взрослому: работают с 6:00 и до заката, ведь дорог каждый погожий день. Новое задание – вспахать поле под ячмень, 85 гектаров.

Евгений Кондратьев, студент: «Технология такая – левое колесо должно идти по предыдущей борозде. Плуг уже настроен, всё».

Ребята в хозяйстве на полном довольствии: есть жилье, питание. Плюс зарплата. А она зависит от количества и качества труда. Энтузиазма молодым аграриям не занимать, работают на совесть.

Игорь Каленкович, студент: «С детства люблю крутить гайки, с отцом всегда крутил. Вижу свою будущую профессию с сельскохозяйственной техникой. Трактор выйдет в поле, будет пахать, и со стороны приятно смотреть, как это приносит пользу».

Последний раз студотряд в «Фирме «Кадино»» работал 6 лет назад. Хозяйство многопрофильное: кроме зерновых выращивают лук, морковь, свёклу, картофель. В этом сезоне к посевным площадям добавилась еще 1000 гектаров – и молодежная аграрная помощь пришлась весьма кстати.

Алексей Кривулькин, директор предприятия «Фирма «Кадино»»: «Ребята приехали, занимаются подготовкой техники для выхода в поле. Те, у кого есть удостоверение механизатора, на тракторах работают в поле. Это обоюдная польза и для сельского хозяйства, и для самого студента, увидеть реалии производства, поучаствовать в нем».

На горецких полях земля еще не готова принять зерно, а потому вся работа сконцентрирована пока на мехдворах. А вот здесь задача для студентов усложняется: хочешь пахать и сеять – сперва подготовь трактор.

Виталий Лузько, студент: «Здесь нас находится 6 человек. Каждому из нас дали по трактору, и у каждого трактора есть нюансы, и мы их должны устранить, чтобы в дальнейшем работать на нем. В моем тракторе была проблема с бортовой. Бортовую мы разобрали, собрали. В данный момент она уже находится на тракторе. Осталось только поставить колеса».

Как правильно настроить плуг, на какую глубину пахать, сколько зерна и сколько удобрений. Всему ребят научили в вузе. Теория в учебных классах – это хорошо, а вот что покажет практика на полигоне?

«Запомните: самое важное – не только работать на тракторе, но и правильно его обслуживать. Обслуживание нужно проводить каждый день».

В парке сельскохозяйственной академии полсотни машин. Одних тракторов 15. Недавно прибыло и «энергонасыщенное подкрепление». Теперь надо обуздать 350 лошадиных сил и сдвинуть 9-тонную машину с места.

Михаил Метёлкин, студент: «На самом деле очень интересно. Техника большая, новая, объемная. Очень много эмоций прямо дух захватывает. Несмотря на то что я будущий инженер, я тоже смогу сесть на трактор, помочь рабочим в любом сельскохозяйственном деле».

Более 10 лет студенты Белоруской сельхозакадемии помогают с посевной. В этот раз спрос на молодёжь как никогда – предприятия буквально выстроились в очередь за подмогой. В итоге в поля отправились 127 человек, в два раза больше, чем год назад.

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства: «На производство они идут полностью подготовленными и способными работать на разных агрегатах. В этом году было так: когда студенты уже увидели, что устанавливается погода, начали спрашивать: «Когда вы нас отправите на практику? Хотим ехать помочь сеять урожай».

На весенних работах ребята задержатся еще на месяц. Потом вернутся на учебу, немного отдохнут на каникулах. А летом снова в поле – убирать урожай, который сами заложили по весне.