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Облздрав: умерший в Витебске актер имел множество сопутствующих заболеваний
01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТВитебске актер имел множество сопутствующих заболеваний" class="one-news__figure-img">
Скончавшийся в Витебске актер театра страдал множеством сопутствующих заболеваний,
Актер Виктор Николаевич Дашкевич поступил на стационарное лечение в Витебский областной специализированный центр 24 марта 2020 года с диагнозом «двусторонняя пневмония». Помимо основного диагноза, пациент болел хронической обструктивной болезнью легких (тяжелое течение), эмфиземой, пневмосклерозом, страдал от дыхательной недостаточности 2-й степени, имел хроническое легочное сердце и хроническую недостаточность кровообращения, что привело к осложнениям и дыхательной недостаточности.
Как рассказала Людмила Ковалева, находясь на лечении, пациент получил всю необходимую медпомощь в полном объеме, проводились консультации врачей-специалистов, консилиумы, однако спасти его не удалось.
Во время обследования у пациента также был обнаружен положительный результат на РНК коронавируса, что негативно сказалось на течении основного заболевания – двусторонней пневмонии .
Всех членов семьи умершего обследовали, коронавирусная инфекция у них не выявлена.
Замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома отметила, что во время репетиции в театре пациент общался с гражданином из зарубежья, от которого и заразился.
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Скончавшийся в Витебске актер театра страдал множеством сопутствующих заболеваний, сообщила замначальника главного управления по здравоохранению Витебского...
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