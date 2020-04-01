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Облздрав: умерший в Витебске актер имел множество сопутствующих заболеваний

01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Скончавшийся в Витебске актер театра страдал множеством сопутствующих заболеваний, сообщила замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева в эфире телеканала «Беларусь 1».

Актер Виктор Николаевич Дашкевич поступил на стационарное лечение в Витебский областной специализированный центр 24 марта 2020 года с диагнозом «двусторонняя пневмония». Помимо основного диагноза, пациент болел хронической обструктивной болезнью легких (тяжелое течение), эмфиземой, пневмосклерозом, страдал от дыхательной недостаточности 2-й степени, имел хроническое легочное сердце и хроническую недостаточность кровообращения, что привело к осложнениям и дыхательной недостаточности.

Как рассказала Людмила Ковалева, находясь на лечении, пациент получил всю необходимую медпомощь в полном объеме, проводились консультации врачей-специалистов, консилиумы, однако спасти его не удалось.

Во время обследования у пациента также был обнаружен положительный результат на РНК коронавируса, что негативно сказалось на течении основного заболевания – двусторонней пневмонии .

Всех членов семьи умершего обследовали, коронавирусная инфекция у них не выявлена.

Замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома отметила, что во время репетиции в театре пациент общался с гражданином из зарубежья, от которого и заразился.

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Теги: Витебск
 
 
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Скончавшийся в Витебске актер театра страдал множеством сопутствующих заболеваний, сообщила замначальника главного управления по здравоохранению Витебского...
 
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