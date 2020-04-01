Хроники пандемии: главные новости про коронавирус в Беларуси и мире на 1 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 1 апреля пандемия охватила 202 страны. Суммарно людей с коронавирусом по всему миру почти 846 тысяч человек, погибших – 41,4 тысячи, а излечившихся – около 176 тысяч. Больше всего заражений зафиксировано в Америке (181 тысяча), а мировым лидером по смертям от болезни вновь остается Италия: там 12,4 тысячи летальных исходов. Следом за ней в этом печальном рейтинге идет Испания (8,2 тысячи смертей), далее – Франция (3,5 тысячи смертей).

Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 пациентам безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за статистикой в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

Скорость, с которой развивается пандемия, неуклонно растет. За последние три дня, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, зараженных в мире стало больше на 128 тысяч человек. Для сравнения: в середине февраля в день болезнь выявляли в среднем у двух-трех тысяч человек. Если нынешняя динамика сохранится, количество инфицированных на планете превысит миллион до конца этой недели.

Университета Джонса Хопкинса, зараженных в мире стало больше на 128 тысяч человек. Для сравнения: в середине февраля в день болезнь выявляли в среднем у двух-трех тысяч человек. Если нынешняя динамика сохранится, количество инфицированных на планете превысит миллион до конца этой недели. Правительство Испании придумало , как помощь работникам небольших частных компаний и гражданам, которые наиболее уязвимы перед лицом воздействия пандемии на экономику страны. Тем, у кого возникли проблемы с оплатой аренды жилья, власти будут перечислять где-то по тысяче долларов в месяц, а также покроют их долги по аренде. Им не смогут отключить воду, свет и газ. Тем же сотрудникам мелких фирм, которые потеряют работу во время ЧС, будут давать по 480 долларов ежемесячно.

, как помощь работникам небольших частных компаний и гражданам, которые наиболее уязвимы перед лицом воздействия пандемии на экономику страны. Тем, у кого возникли проблемы с оплатой аренды жилья, власти будут перечислять где-то по тысяче долларов в месяц, а также покроют их долги по аренде. Им не смогут отключить воду, свет и газ. Тем же сотрудникам мелких фирм, которые потеряют работу во время ЧС, будут давать по 480 долларов ежемесячно. Кроме того, в Испании новый рекорд: за сутки COVID-19 убил 812 человек – это очередной самый высокий показатель смертности в государстве за весь период пандемии.

В лондонской больнице скончался 13-летний мальчик, заразившийся коронавирусом. Общее число гибелей от инфекции в Британии за сутки возросло на 27%.

В Польше объявили о строгих карантинных мерах. В стране закроют отели, хостелы, парки, площади и другие общественные места. Гражданам не планируют запрещать выходить из дома, однако несовершеннолетним разрешат это делать лишь в сопровождении взрослых.

В США – больше эпизодов коронавируса, чем в любой другой стране мира. В Нью-Йорке – наиболее пострадавшем штате – спешно возводят полевые госпитали. Жесткий карантин введен в 32 из 50 американских штатов. Американская авиакомпания American Airlines, одна из крупнейших в мире, заявила, что терпит убытки; она обратится к правительству за финансовой помощью на 12 миллиардов долларов.

Во Франции, как и в некоторых других европейских странах, возросло количество обращений о домашнем насилии. За последнюю неделю во всей Франции заведено на 32% больше дел о домашнем абьюзе, в Париже – на 36%.

Обстановка в Беларуси

В Беларуси, по отчету Минздрава от 30 марта, пациентов с COVID-19 насчитали уже 152 человека, из них вылечились 47 человек. Еще 110 человек с подозрением на госпитализации.

СМИ сообщили о первой известной смерти человека с коронавирусной инфекцией в Витебске, о чем написал и Минздрав. С ранее подтвержденным диагнозом скончался 75-летний Виктор Дашкевич – актер драматического Коласовского театра. Как рассказали родственники мужчины, он лежал в реанимации, будучи подключенным к аппарату ИВЛ.

Крупные минские кинотеатры «Октябрь», «Москва» и «Дом кино» прекратят показ фильмов со 2 апреля. Когда сеансы возобновятся – неизвестно.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.