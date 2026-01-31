|
Новый рабочий тренд: микрошифтинг
31.01.2026 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тренды в сфере труда меняются так быстро, что порой сложно уследить. «Тихое увольнение», HENRY, поездки на работу в другой город — казалось, что еще может удивить? Теперь на сцену выходит микрошифтинг — гибкий и почти персональный подход к рабочему дню, который особенно полюбился зумерам. И это не просто мода, а ответ на запросы тех, кто отказывается жить по старым правилам. Рассказываем, что это за тренд. Пока он набирает обороты в США, но, возможно, станет и мировой тенденцией.
Зумеры не хотят подстраиваться под офисные часы: они не хотят подстраиваться под офисные часы
Последние годы стали для рынка труда настоящим полигоном для экспериментов. Помните историю с «пропуском на кофе», когда сотрудники приходили в офис только для отметки, а потом шли работать домой? Или «тихое увольнение», когда люди делали лишь минимум, разочаровавшись в работе? Аббревиатура HENRY — «высокооплачиваемые, но еще не богатые» — тоже стала символом эпохи, когда даже хорошая зарплата не гарантирует ощущения достатка. Все это было реакцией на жесткие графики, тотальный контроль и выгорание. И, кажется, новый тренд — микрошифтинг — пытается предложить выход.
Зумеры, которые уже составляют 18% рабочей силы в США, активно переписывают правила. Эти люди ценят психическое здоровье, гибкость и баланс между работой и жизнью. Они не хотят подстраиваться под офисные часы — вместо этого они дробят рабочий день на короткие блоки, которые удобно вписать в их ритм. Утром — пара часов на проект, днем — забота о детях или пожилых родственниках, вечером — еще один рывок. Или наоборот: если пик продуктивности наступает ночью, почему бы не использовать это?
Для многих такой график — способ оставаться эффективным, работая тогда, когда мозг действительно «включен»
Исследование
Конечно, такой формат — не панацея. Они требуют от работодателей доверия, а от сотрудников — самодисциплины. Но в мире, где вовлеченность
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренды в сфере труда меняются так быстро, что порой сложно уследить. «Тихое увольнение», HENRY, поездки на работу в другой город - казалось, что еще может удивить?...
|
Архив (Разное)