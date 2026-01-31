Новый рабочий тренд: микрошифтинг

Источник материала: ProBusiness

Тренды в сфере труда меняются так быстро, что порой сложно уследить. «Тихое увольнение», HENRY, поездки на работу в другой город — казалось, что еще может удивить? Теперь на сцену выходит микрошифтинг — гибкий и почти персональный подход к рабочему дню, который особенно полюбился зумерам. И это не просто мода, а ответ на запросы тех, кто отказывается жить по старым правилам. Рассказываем, что это за тренд. Пока он набирает обороты в США, но, возможно, станет и мировой тенденцией.

Зумеры не хотят подстраиваться под офисные часы: они не хотят подстраиваться под офисные часы

Последние годы стали для рынка труда настоящим полигоном для экспериментов. Помните историю с «пропуском на кофе», когда сотрудники приходили в офис только для отметки, а потом шли работать домой? Или «тихое увольнение», когда люди делали лишь минимум, разочаровавшись в работе? Аббревиатура HENRY — «высокооплачиваемые, но еще не богатые» — тоже стала символом эпохи, когда даже хорошая зарплата не гарантирует ощущения достатка. Все это было реакцией на жесткие графики, тотальный контроль и выгорание. И, кажется, новый тренд — микрошифтинг — пытается предложить выход.

Зумеры, которые уже составляют 18% рабочей силы в США, активно переписывают правила. Эти люди ценят психическое здоровье, гибкость и баланс между работой и жизнью. Они не хотят подстраиваться под офисные часы — вместо этого они дробят рабочий день на короткие блоки, которые удобно вписать в их ритм. Утром — пара часов на проект, днем — забота о детях или пожилых родственниках, вечером — еще один рывок. Или наоборот: если пик продуктивности наступает ночью, почему бы не использовать это?



Pexels.com

Для многих такой график — способ оставаться эффективным, работая тогда, когда мозг действительно «включен»

Исследование Owl Labs показывает, что 63% работников ждут от компаний большей гибкости, чтобы совмещать работу с другими обязанностями. Особенно это актуально для тех, у кого есть дети или подопечные, требующие внимания, — они почти втрое чаще используют микрошифтинг. Но дело не только в заботах. Для многих такой график — способ оставаться эффективным, работая тогда, когда мозг действительно «включен». А еще — возможность заниматься тем, что нравится: 28% работников сегодня имеют подработку, и для 23% она является «истинной страстью». Зумеры не хотят выбирать одно дело на всю жизнь — они совмещают, пробуют, ищут себя.