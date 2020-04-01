Источник материала: Новости Волковыска

По состоянию на утро среды, 1 апреля, число зараженных коронавирусом в мире превысило 846 тысячи человек.

США продолжают лидировать по числу зараженных. При этом Испания набирает темпы по количеству новых больных Ковид-19 – страна уже перегнала Китай и "дышит в спину" Италии.

Коронавирус в мире 1 апреля 2020 – свежие данные

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 1 апреля уханським коронавирусом заразились 846 156 человека, число жертв COVID-19 составляет уже 41 261 человек, выздоровели 175 737 пациентов.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 181 099 случаев заражения. Согласно статистике, умерли более 3 тысяч пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

На втором месте по числу зараженных – Италия – 105 792 заболевших. Испания перегнала Китай по число зараженных – в стране 94 417 инфицированных.

Китай – на четвертой позиции по количеству зараженных – 82 278. Далее в списке: Германия – 70 985, Франция – 52 827, Иран – 44 605.

В результате осложнений болезни в Италии умерли 12 428 человек, а в Испании зафиксировали 8 269 летальных случаев.





/ gisanddata.maps.arcgis.com

Правящий князь Монако Альбер II смог побороть коронавирус Covid-19 и полностью выздоровел, сообщает Le Figaro .

Медики, у которых наблюдался 62-летний монарх, провели повторные тесты и сообщили и выздоровлении. Они отмечают, что князь перенес недуг в легкой форме, поэтому может завершать восстановление и прервать карантин.

Также все члены семьи монарха прошли тест на Covid-19, результаты у них отрицательные.

Cколько больных с коронавирусом в Беларуси 1 апреля

За последние сутки в Беларуси госпитализировано еще 11 пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, количество случаев COVID-19 в Беларуси возросло до 163.

Кроме того, за сутки было выписано 128 человек. Большинство из них – контактные лица, у которых коронавирус не подтвердился. Вылечившихся пациентов с диагностированным ранее COVID-19 было выписано шесть человек.

31 марта в Минздраве подтвердили первую смерть от коронавируса в Беларуси .

Всего в Беларуси с начала эпидемии было выполнено больше 31 тыс. тестов на COVID-19. Контроль эпидемической обстановки продолжается, при необходимости всех пациентов госпитализируют и обследуют, заверили в ведомстве.

Пациенты с коронавирусом могут заражать после выздоровления

Обладатели отрицательного теста на коронавирус после выздоровления могут продолжать заражать окружающих и распространять инфекцию.

Как сообщается на сайте Американского торакального общества, даже если отсутствуют симптомы, в образцах из ротоглотки сохраняются частицы вируса.

Ученые проанализировали анализы 16 пациентов которым до выписки провели как минимум два теста методом ПЦР на наличие Covid-19. Все пациенты были не старше 35 лет и переболели коронавирусом в легкой форме.

Исследователи анализировали образцы из ротоглотки в разные дни в течение недели после выписки. Как выяснилось, половина выздоровевших пациентов продолжала выделять вирус даже после устранения всех симптомов.

Эксперты отмечают, что после выхдоровления пациенты могут быть заразными на протяжении от одного до восьми дней.

"Перенесшие более серьезное течение Covid-19 могут оставаться заразными для окружающих более длительное время", – подчеркнули авторы.

Ученые обратились к медицинскому сообществу и властям с просьбой продлить изоляцию еще на две недели после выздоровления.