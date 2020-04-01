Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 859,5 тысяч

В мире число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 тысяч 556 человек по состоянию на 7:00 утра среды, 1 апреля. Об этом сообщает центр Джона Хопкинса в США.





Количество летальных случаев составляет 42 тысяч 332 человек в мире. Выздоровели на сегодня уже 178 300 человек.





Больше всего заразившихся в США - 189 510 человек. В Италии темпы заражения снизились и сейчас число больных коронавирусом составляет 105 тысяч 792 человек. Умерших при этом - 12 тыс. 428 человек.

Белорусский Минздрав общую цифру заболевших уже не называет, но если мы правильно разгадали ребус из последнего пресс-релиза ведомства, то заболевших 163. Как минимум один человек умер.