Сергей Ясинский: «В городе много людей болеют. Подозрений на коронавирус нет, либо об этом не сообщают»

- В Витебске введен ряд ограничений, коснется ли это футбола?





– Пока нам ничего не говорят, объявлений никаких не было, дополнительных вводных нам не поступало.





- Как вообще обстановка в городе?





– Тихо, спокойно. Единственное, много людей болеют. Подозрений на коронавирус нет, либо об этом не сообщают.





- Не планируется ли перенос матча против «Смолевичей»?





– Пока не планируется, ничего об этом не говорили. Готовимся в обычном режиме, – сказал Ясинский.