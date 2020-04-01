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Сергей Ясинский: «В городе много людей болеют. Подозрений на коронавирус нет, либо об этом не сообщают»

01.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский в интервью Tribuna.com рассказал о ситуации в городе.

- В Витебске введен ряд ограничений, коснется ли это футбола?

– Пока нам ничего не говорят, объявлений никаких не было, дополнительных вводных нам не поступало.

- Как вообще обстановка в городе? 

– Тихо, спокойно. Единственное, много людей болеют. Подозрений на коронавирус нет, либо об этом не сообщают.

- Не планируется ли перенос матча против «Смолевичей»? 

– Пока не планируется, ничего об этом не говорили. Готовимся в обычном режиме, – сказал Ясинский.
 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский в интервью Tribuna.com рассказал о ситуации в городе.
 
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