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Сергей Ясинский: «В городе много людей болеют. Подозрений на коронавирус нет, либо об этом не сообщают»
01.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский в интервью
- В Витебске введен ряд ограничений, коснется ли это футбола?
– Пока нам ничего не говорят, объявлений никаких не было, дополнительных вводных нам не поступало.
- Как вообще обстановка в городе?
– Тихо, спокойно. Единственное, много людей болеют. Подозрений на коронавирус нет, либо об этом не сообщают.
- Не планируется ли перенос матча против «Смолевичей»?
– Пока не планируется, ничего об этом не говорили. Готовимся в обычном режиме, – сказал Ясинский.
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Сергей Ясинский: «В городе много людей болеют. Подозрений на коронавирус нет, либо об этом не сообщают»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский в интервью Tribuna.com рассказал о ситуации в городе.
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