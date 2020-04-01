ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Смерть пациента с коронавирусом, зараженные врачи, заявления Лукашенко и ЧП в армии - все за вчера

01.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня 1 апреля, хотя как-то не до шуток в эти дни. Но вы обязательно подарите близким немного хорошего настроения, а мы расскажем о самом важном за вчерашний день.

О КОРОНАВИРУСЕ

  • Вчера стало известно о смерти пациента с коронавирусом. Умер 75-летний актер Коласовского театра, Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Это Витебске умер больной с подтвержденным коронавирусом">первый зафиксированный случай в стране. Минздрав сообщил, что у мужчины было много хронических заболеваний, а заразился он на репетиции (вот что происходит сейчас в театре). При этом ведомство не дало точных цифр о количестве случаев коронавируса в стране. Кстати, вчера в Палате представителей обсуждали то, что госрганы и госСМИ должны давать полноценную информацию о ситуации с коронавирусом.
  • У жителя агрогородка под Лельчицам COVID-19 обнаружили на прошлой неделе, после этого в больницы забрали многих местных жителей, диагноз подтвердился у двоих. Съездили в агрогородок, посмотрели, что там происходит. Сотрудники Копыльской ЦРБ, контактировавшие с больными коронавирусом, помещены на карантин по месту работы. В Полоцке у сотрудника МЧС подозрение на коронавирус, часть спасателей отправили на карантин. В Минске медик заразилась коронавирусом, она ходила в танцевальную школу — теперь заведение закрывают. Ещe у одного работника медучреждения подозревают COVID-19. А вот странный случай: женщину оштрафовали за то, что она снимала на телефон, как у ее ребенка брали анализ на коронавирус. Если вы медик и хотите рассказать о ситуации с коронавирусом в Беларуси, сделайте это здесь.
  • Что происходит в Витебске за сутки понятнее не стало, но президент отправил в регион главу Минздрава. В Гродненской области утвердили меры для борьбы с коронавирусом, а в Могилевской готовы в любой момент расширить ограничительные меры. Тем временем классные руководители стали уточнять у родителей, придут ли дети после каникул в школу. В мире, напомним, количество заразившихся стремится к миллиону.


  • Вчера президент Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. На ней президент прокомментировал смерть пожилого актера в Витебске, рассказал, что в областном центре коронавирусом заразились 10 врачей, он не сдавал тест на вирус, а в стране нет «никакой катастрофы». По словам Кочановой, в ВОЗ считают, что Беларусь выполняет все рекомендации организации. По ее мнению, принимать экстренные меры сегодня необходимости нет. После встречи стало известно, что выборы переносить не планируют, как и парад (Минске военные готовятся ко Дню Победы и тренируются маршировать. Фотофакт">репетиции, кстати, уже идут), предприятия из-за коронавируса останавливать не намерены, а что касается экономики, тут президент ориентируется на «формулу Трампа». Заявления президента страны приковывают к Беларуси внимание зарубежных СМИ.

  • Обязательно прочитайте этот материал, даже если вы не верите в психологов.

     
    Теги: Витебск, Минск
     
     
    В блог
    Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
    На вашем ресурсе это будет выглядеть так
     
Новости дня
Новости
 
Банки Евросоюза помогут белорусскому бизнесу кредитами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика