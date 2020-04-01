Смерть пациента с коронавирусом, зараженные врачи, заявления Лукашенко и ЧП в армии - все за вчера

Сегодня 1 апреля, хотя как-то не до шуток в эти дни. Но вы обязательно подарите близким немного хорошего настроения, а мы расскажем о самом важном за вчерашний день.
О КОРОНАВИРУСЕ
Вчера стало известно о смерти пациента с коронавирусом. Умер 75-летний актер Коласовского театра, Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Это Витебске умер больной с подтвержденным коронавирусом">первый зафиксированный случай в стране. Минздрав сообщил, что у мужчины было много хронических заболеваний, а заразился он на репетиции (вот что происходит сейчас в театре). При этом ведомство не дало точных цифр о количестве случаев коронавируса в стране. Кстати, вчера в Палате представителей обсуждали то, что госрганы и госСМИ должны давать полноценную информацию о ситуации с коронавирусом.
У жителя агрогородка под Лельчицам COVID-19 обнаружили на прошлой неделе, после этого в больницы забрали многих местных жителей, диагноз подтвердился у двоих. Съездили в агрогородок, посмотрели, что там происходит. Сотрудники Копыльской ЦРБ, контактировавшие с больными коронавирусом, помещены на карантин по месту работы. В Полоцке у сотрудника МЧС подозрение на коронавирус, часть спасателей отправили на карантин. В Минскемедик заразилась коронавирусом, она ходила в танцевальную школу — теперь заведение закрывают. Ещe у одного работника медучреждения подозревают COVID-19. А вот странный случай: женщину оштрафовали за то, что она снимала на телефон, как у ее ребенка брали анализ на коронавирус. Если вы медик и хотите рассказать о ситуации с коронавирусом в Беларуси, сделайте это здесь.
Что происходит в Витебске за сутки понятнее не стало, но президент отправил в регион главу Минздрава. В Гродненской областиутвердили меры для борьбы с коронавирусом, а в Могилевской готовы в любой момент расширить ограничительные меры. Тем временем классные руководители стали уточнять у родителей, придут ли дети после каникул в школу. В мире, напомним, количество заразившихся стремится к миллиону.
Вчера президент Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. На ней президент прокомментировал смерть пожилого актера в Витебске, рассказал, что в областном центре коронавирусом заразились 10 врачей, он не сдавал тест на вирус, а в стране нет «никакой катастрофы». По словам Кочановой, в ВОЗ считают, что Беларусь выполняет все рекомендации организации. По ее мнению, принимать экстренные меры сегодня необходимости нет. После встречи стало известно, что выборы переносить не планируют, как и парад (Минске военные готовятся ко Дню Победы и тренируются маршировать. Фотофакт">репетиции, кстати, уже идут), предприятия из-за коронавируса останавливать не намерены, а что касается экономики, тут президент ориентируется на «формулу Трампа». Заявления президента страны приковывают к Беларуси внимание зарубежных СМИ.
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