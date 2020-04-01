Смерть пациента с коронавирусом, зараженные врачи, заявления Лукашенко и ЧП в армии - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня 1 апреля, хотя как-то не до шуток в эти дни. Но вы обязательно подарите близким немного хорошего настроения, а мы расскажем о самом важном за вчерашний день.

О КОРОНАВИРУСЕ



