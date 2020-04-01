Армянским патологоанатомам запретили вскрывать скончавшихся от коронавируса

В минувший понедельник глава Минюста Армении Рустам Бадасян, представляя законопроект, заявил, что действующие в Армении компании, предоставляющие патологоанатомические услуги, не имеют необходимых для осуществления вскрытия умерших вследствие коронавируса лиц условий, и не соответствуют международным требованиям к этому.





"С учетом того обстоятельства, что степень "заразности" коронавирусной инфекции пока не ясна, процесс вскрытия может привести к необратимым последствиям, и не ясно, сколько может существовать коронавирус в организме умершего человека, посему следует не осуществлять вскрытия в случае смерти от коронавируса", - заявил глава Минюста Армении.





Кроме того, во вторник парламент принял поправки к законам "О правовом режиме чрезвычайного положения" и "Об электронных коммуникациях", предусматривающие дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.





Представляя законопроект, Бадасян сообщил, что операторы мобильной связи будут обязаны предоставить правительству данные о телефонных разговорах абонентов, в частности, об их местонахождении, времени начала и окончания разговора.





"Лица, передвижение которых ограничено, будут обязаны использовать специальные мобильные приложения. Данные меры предпринимаются в период режима ЧП и с целью раскрытия круга общения, предотвращения распространения вируса, слежения за направлением, схемой распространения вируса, ограничения круга распространения болезни", - отметил Бадасян.





По его словам, штраф за нарушение ограничительных требований по коронавирусу предусмотрен в размере 100 тыс. - 250 тыс. драмов ($200-$500).





Глава Минюста отметил также, что собранные данные будут уничтожены не позднее, чем через месяц после отмены режима ЧП в Армении.