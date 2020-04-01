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Армянским патологоанатомам запретили вскрывать скончавшихся от коронавируса

01.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник внес дополнения в закон "О медицинской помощи и обслуживании населения", которым предусмотрено, что в случае смерти человека от коронавируса его вскрытие не осуществляется.

В минувший понедельник глава Минюста Армении Рустам Бадасян, представляя законопроект, заявил, что действующие в Армении компании, предоставляющие патологоанатомические услуги, не имеют необходимых для осуществления вскрытия умерших вследствие коронавируса лиц условий, и не соответствуют международным требованиям к этому.

"С учетом того обстоятельства, что степень "заразности" коронавирусной инфекции пока не ясна, процесс вскрытия может привести к необратимым последствиям, и не ясно, сколько может существовать коронавирус в организме умершего человека, посему следует не осуществлять вскрытия в случае смерти от коронавируса", - заявил глава Минюста Армении.

Кроме того, во вторник парламент принял поправки к законам "О правовом режиме чрезвычайного положения" и "Об электронных коммуникациях", предусматривающие дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Представляя законопроект, Бадасян сообщил, что операторы мобильной связи будут обязаны предоставить правительству данные о телефонных разговорах абонентов, в частности, об их местонахождении, времени начала и окончания разговора.

"Лица, передвижение которых ограничено, будут обязаны использовать специальные мобильные приложения. Данные меры предпринимаются в период режима ЧП и с целью раскрытия круга общения, предотвращения распространения вируса, слежения за направлением, схемой распространения вируса, ограничения круга распространения болезни", - отметил Бадасян.

По его словам, штраф за нарушение ограничительных требований по коронавирусу предусмотрен в размере 100 тыс. - 250 тыс. драмов ($200-$500).

Глава Минюста отметил также, что собранные данные будут уничтожены не позднее, чем через месяц после отмены режима ЧП в Армении.
 
 
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Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник внес дополнения в закон "О медицинской помощи и обслуживании населения", которым предусмотрено, что в...
 
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