Очаг возражения: Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи

О первом умершем от COVID-19 в Беларуси Александр Лукашенко рассказал во вторник на встрече с председателем Совета республики (верхняя палата) Национального собрания Натальей Кочановой. По словам белорусского президента, «бедолага поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, не выдержал». Белорусские СМИ уточняют, что речь идет о 75-летнем жителе Витебска . По данным Минздрава Беларуси, в стране 163 зараженных коронавирусом.





Основная часть заболевших — в Минске. Но в последние недели в соцсетях граждане Беларуси в качестве особо проблемной выделяют Витебскую область. Во вторник Александр Лукашенко впервые признал, что ситуация в этом регионе действительно непростая. Он рассказал, что в Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом.





«Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Да, были и какие-то ошибки,— признал белорусский президент и тут же поспешил всех успокоить: — Мы сейчас, это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, находимся на пике». Он выразил надежду на то, что к середине апреля заболеваемость пойдет на спад.





Необходимости закрытия границ и введения жестких профилактических мер белорусские власти по-прежнему не видят.





Кое-что они, впрочем, делают: прибывающих из-за границы отправляют на 14-дневный карантин, в случае выявления вируса отслеживают и тестируют контактировавших с больными. Пожилым рекомендовано избегать мест скопления людей. На входе во многие заведения установлены аппараты для дезинфекции рук. По словам Александра Лукашенко, все необходимые для профилактики и предотвращения распространения коронавируса меры принимаются, «но без шума и пыли».





Между тем учебные заведения работают в обычном режиме (Александр Лукашенко на днях сказал, что и его младший сын Николай продолжает ходить в школу), так же как и театры, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, спортклубы, кафе и рестораны.





В Беларуси по-прежнему проводятся спортивные состязания. Высшая лига чемпионата Беларуси по футболу — единственный такого рода турнир в Европе, не отменившийся из-за пандемии (права на его трансляцию уже купили в 11 странах). Сам господин Лукашенко 28 марта вышел на лед: хоккейная команда президента Белоруссии стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. Государственные СМИ на всю страну транслировали турнир, проходивший вовсе не при пустых трибунах.





В республике готовятся к масштабным мероприятиям к 75-летию Победы с етского народа в Великой Отечественной войне и крупному международному фестивалю «Славянский базар в Витебске». В Беларуси рассчитывают, что на него приедут участники и гости из 73 государств. Визы им не понадобятся: белорусские власти объявили, что «для расширения зрительской аудитории» фестиваля предусмотрен безвизовый порядок въезда в республику.





Ранее Александр Лукашенко критиковал Россию, которая «вся полыхает от коронавируса», и других соседей за закрытие границ: «Хорошо, закрывайтесь, но жизнь-то идет, ее не остановишь».





Главное политическое событие года в Беларуси — намеченные на 30 августа президентские выборы — никто переносить не собирается. «У нас пока нет оснований переносить их, как некоторые тут нам, не то враги, не то соперники, подсказывают»,— сказал Александр Лукашенко во вторник. Главная причина, почему он не хочет вводить карантин,— опасения навредить экономике страны. «Экономика — это в первую очередь. Мы понимаем: эпидемия пройдет, инфекция пройдет и что останется со страной?» — вторила на встрече с президентом председатель Совета республики Наталья Кочанова.





Белорусский аналитик, эксперт Московского центра Карнеги Артем Шрайбман напоминает, что «удар по экономике Беларуси уже нанесли и нефтяной конфликт с Россией, и спад в Китае, куда Минск поставляет калий». «Белорусский рубль потерял 25% с начала года, а теперь еще и снижается экономическая активность внутри страны — многие люди опасаются ходить в кафе, тратят меньше денег. Полное закрытие вызовет еще большие проблемы, что крайне нежелательно перед запланированными на август выборами»,— пояснил эксперт “Ъ”.





Александр Лукашенко же, оправдывая свои действия, точнее, свое бездействие, ссылается на слова президента США Дональда Трампа о том, что последствия карантина для экономики и жизни людей «могут быть тяжелее, чем от самого вируса». «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»,— заявил он во вторник.





При этом рекомендованные президентом Беларуси методы «спасения» сильно отличаются от того, что советует Всемирная организация здравоохранения: господин Лукашенко говорил в этой связи о тяжелом физическом труде, спорте, бане и водке в умеренных количествах. Самоизоляцию граждан по примеру России и многих других стран он считает неприемлемой: «Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод». В то время как лидеры большинства стран не устают повторять в своих обращениях к гражданам: «Оставайтесь дома», белорусский лидер категоричен: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».









Показная бравада белорусских властей в разгар пандемии коронавируса не мешает Минску просить Москву о содействии в борьбе с инфекцией.





Беларусь, как рассказали “Ъ” собеседники в российских госструктурах, находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Подобные запросы, рассказал информированный источник “Ъ”, по дипломатическим каналам направили практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении. «Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ»,— описал потребности соседей собеседник “Ъ”.





Он пояснил, что для выделения запрошенной помощи необходимо специальное разрешение правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции. Комментируя ситуацию в Беларуси, собеседник “Ъ” выразил надежду на то, что там начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением коронавируса. «Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится»,— говорит он.