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Социальная служба, БРСМ и Красный Крест помогают одиноким пожилым людям в ситуации эпидемии коронавируса
01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В Пинске, как и в целом в республике, проводятся мероприятия по профилактике коронавируса. Например, работники территориального центра социального обслуживания совместно с волонтерами БРСМ и представителями Красного Креста оказывают помощь по приобретению и доставке продуктов и лекарств одиноким пожилым людям и инвалидам.
Марии Федоровне Степанюк 82 года, самостоятельно совершать покупки и без того сложно. Новость о том, что она может попросить помощи в доставке продуктов, женщина услышала из местных СМИ и решила не отказываться.
— Я очень благодарна работникам социальной службы и волонтерам, которые помогают таким, как я, одиноким людям, — говорит Мария Федоровна. — Мне самой уже тяжело носить пакеты, да и ходить часто тоже нет возможности — здоровье не то.
Прежде чем зайти в квартиру, социальный работник, волонтер и корреспондент в том числе надели перчатки и маски, дабы избежать неприятных последствий.
В случае необходимости одинокие пожилые люди и инвалиды могут обращаться ежедневно с 9.00 до 18.00 в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пинска» по телефону: 8(0165)65-31-99, с понедельника по субботу — в Пинский горком БРСМ по телефону: 8(0165)62-41-38, а также ежедневно с 10.00 до 14.00 — в городскую организацию Красного Креста по телефону: 8(0165) 61-01-59.
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Социальная служба, БРСМ и Красный Крест помогают одиноким пожилым людям в ситуации эпидемии коронавируса
В Пинске, как и в целом в республике, проводятся мероприятия по профилактике коронавируса. Например, работники территориального центра социального обслуживания...
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