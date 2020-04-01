Социальная служба, БРСМ и Красный Крест помогают одиноким пожилым людям в ситуации эпидемии коронавируса

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске, как и в целом в республике, проводятся мероприятия по профилактике коронавируса. Например, работники территориального центра социального обслуживания совместно с волонтерами БРСМ и представителями Красного Креста оказывают помощь по приобретению и доставке продуктов и лекарств одиноким пожилым людям и инвалидам.

Марии Федоровне Степа­нюк 82 года, самостоятель­но совершать покупки и без того сложно. Новость о том, что она может попросить помощи в доставке продук­тов, женщина услышала из местных СМИ и решила не отказываться.

— Я очень благодар­на работникам социальной службы и волонтерам, ко­торые помогают таким, как я, одиноким людям, — го­ворит Мария Федоровна. — Мне самой уже тяжело но­сить пакеты, да и ходить ча­сто тоже нет возможности — здоровье не то.

Прежде чем зайти в квар­тиру, социальный работник, волонтер и корреспондент в том числе надели перчатки и маски, дабы избежать не­приятных последствий.





В случае необходимости одинокие пожилые люди и инвалиды могут обращаться ежедневно с 9.00 до 18.00 в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пинска» по телефону: 8(0165)65-31-99, с понедельника по субботу — в Пинский горком БРСМ по телефону: 8(0165)62-41-38, а также ежедневно с 10.00 до 14.00 — в городскую организацию Красного Креста по телефону: 8(0165) 61-01-59.







