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Школьники Дубровенщины проходят оздоровление в школьных лагерях

01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Школьники Дубровенщины проходят оздоровление в школьных лагерях

Коронавирус внес свои коррективы в организацию детского отдыха на весенних каникулах. Под запретом экскурсии и в районе, и за его пределами. Также все мероприятия проходят только в учреждениях образования с ограниченным посещением посторонних лиц.  Несмотря на это, организовать свободное время школьников нужно правильно и полезно. В учреждениях образования Дубровенского района внимательно и содержательно подошли к каникулярной программе.


Школьники Дубровенщины проходят оздоровление в школьных лагерях

Главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома Алла Ходикова сообщила, что в Дубровенском районе на базе четырех учреждений образования  — городских средних школ №1 и №2, Добрынской и Осинторфской — открыты пришкольные лагеря. Сегодня здесь оздоравливаются 108 учащихся, из которых 15 человек — воспитанники СДЮШОР.


Школьники Дубровенщины проходят оздоровление в школьных лагерях

Программа занятости детей в школьном лагере была разработана с учетом всех санитарно-профилактических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения, Дубровенского центра гигиены и эпидемиологии.

За шестидневный отдых школьника родительская доплата составляет 2,52 руб. Осно­вные затраты взял на себя республиканский бюджет.

 

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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Коронавирус внес свои коррективы в организацию детского отдыха на весенних каникулах. Под запретом экскурсии и в районе, и за его
 
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