Школьники Дубровенщины проходят оздоровление в школьных лагерях

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Коронавирус внес свои коррективы в организацию детского отдыха на весенних каникулах. Под запретом экскурсии и в районе, и за его пределами. Также все мероприятия проходят только в учреждениях образования с ограниченным посещением посторонних лиц. Несмотря на это, организовать свободное время школьников нужно правильно и полезно. В учреждениях образования Дубровенского района внимательно и содержательно подошли к каникулярной программе.







Главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома Алла Ходикова сообщила, что в Дубровенском районе на базе четырех учреждений образования — городских средних школ №1 и №2, Добрынской и Осинторфской — открыты пришкольные лагеря. Сегодня здесь оздоравливаются 108 учащихся, из которых 15 человек — воспитанники СДЮШОР.







Программа занятости детей в школьном лагере была разработана с учетом всех санитарно-профилактических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения, Дубровенского центра гигиены и эпидемиологии.

За шестидневный отдых школьника родительская доплата составляет 2,52 руб. Осно­вные затраты взял на себя республиканский бюджет.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.