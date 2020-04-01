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Пожилые и инвалиды в Витебске могут заказать продукты и лекарства на дом. Как это сделать
01.04.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одинокие пожилые жители и люди с ограниченными возможностями в Витебске могут позвонить в соцслужбу и сделать заявку, чтобы им купили и привезли на дом продукты, товары первой необходимости и лекарства,
Алгоритм действий такой: вы звоните в соцслужбу и делаете заявку, что нужно купить и доставить на дом. Волонтеры выполнят ваш заказ. Но оплатить покупку должен сам пенсионер или человек с ограниченными возможностями.
Напомним, из-за коронавируса белорусские медики
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Алгоритм действий такой: вы звоните в соцслужбу и делаете заявку, что вам нужно купить и доставить на дом. Волонтеры выполнят ваш заказ.
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