Пожилые и инвалиды в Витебске могут заказать продукты и лекарства на дом. Как это сделать

Источник материала: Tut.by

Одинокие пожилые жители и люди с ограниченными возможностями в Витебске могут позвонить в соцслужбу и сделать заявку, чтобы им купили и привезли на дом продукты, товары первой необходимости и лекарства, сообщает горисполком.



Фото: Artem Labunsky, unsplash.com

Алгоритм действий такой: вы звоните в соцслужбу и делаете заявку, что нужно купить и доставить на дом. Волонтеры выполнят ваш заказ. Но оплатить покупку должен сам пенсионер или человек с ограниченными возможностями.

В территориальный центр соцобслуживания населения Железнодорожного района звоните по телефонам: 8 0212 67−91−39 и 8 0212 67−92−66. В аналогичное учреждение в Октябрьском районе обращайтесь по номерам: 8 0212 37−25−04 и 8 0212 23−59−71. Телефоны службы в Первомайском районе — 8 0212 37−36−30 и 8 0212 37−26−85. Звонки принимают с 9.00 до 18.00.

Напомним, из-за коронавируса белорусские медики призывают пожилых людей к самоизоляции.

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