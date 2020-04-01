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«Матч ТВ» заплатит 210 тысяч долларов за права на чемпионат Беларуси (Betting Insider)
01.04.2020 11:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, в связи с приостановкой спортивных соревнований по всему миру
При этом, по данным
Если чемпионат Беларуси закроют на карантин из-за
В одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.
Напомним, что «Матч ТВ» уже провел трансляции двух стартовых туров.
Также права на белорусский футбол приобрели и уже начали транслировать в 11 странах: Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.
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Как сообщалось ранее, в связи с приостановкой спортивных соревнований по всему миру «Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Беларуси по футболу.
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