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«Матч ТВ» заплатит 210 тысяч долларов ​за права на чемпионат Беларуси (Betting Insider)

01.04.2020 11:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, в связи с приостановкой спортивных соревнований по всему миру «Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Беларуси по футболу. Стоимость контракта составила 210 тысяч долларов. Об этом Betting Insider сообщил надежный источник в руководстве телеканала.

При этом, по данным Betting Insider, контракт является гибким – может быть приостановлен по определенным причинам:

Если чемпионат Беларуси закроют на карантин из-за коронавируса;

В одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.

Напомним, что «Матч ТВ» уже провел трансляции двух стартовых туров.

Также права на белорусский футбол приобрели и уже начали транслировать в 11 странах: Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.

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Как сообщалось ранее, в связи с приостановкой спортивных соревнований по всему миру «Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Беларуси по футболу.
 
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