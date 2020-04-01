Беларусь обратилась к Международному валютному фонду за финансовой поддержкой из-за коронавируса. Ранее в МВФ заявили о готовности предоставить странам со средним уровнем дохода до 40 млрд. долларов США, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, реально ли получить такую сумму и на каких условиях МВФ может выделить помощь. Минск просит 900 млн долларов.поинтересовался у экспертов, реально ли получить такую сумму и на каких условиях МВФ может выделить помощь.





«Если власть будет продолжать утверждать, что в стране коронавируса нет, что все нормально, то вряд ли помощь будет оказана»





Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что Беларуси получить помощь МВФ вполне реально.





Деньги МВФ могут заставить белорусские власти раскрыть правду о коронавирусе и ввести карантин





«Эта помощь целевая, она не связана с состоянием экономики и политики, а связана с двумя условиями. Первое – уровень развития страны. Т.е. это не будут самые богатые страны. Второе – ситуация с коронавирусом в стране. Думаю, когда речь зайдет о конкретном выделении суммы, наша власть выдаст всю информацию по вирусу, которая требуется и сейчас замалчивается. В МВФ секретных данных нет, поэтому эта информация появится в открытом доступе», – считает Марголин.





Белорусским властям предстоит сделать выбор.









«Есть нюанс: если наша власть будет продолжать утверждать, что в стране коронавируса нет, что все нормально, то вряд ли помощь будет оказана. А если признать, что есть проблемы, то народ может спросить: а чего ж вы раньше молчали», – сказал экономист.





В какой форме будет оказана помощь МВФ?





«МВФ не свойственно давать безвозвратные субсидии. Думаю, это будет кредит, а кредиты МВФ отличаются тем, что выделяются под низкий процент», – отметил Марголин.





Будет ли для МВФ важно, останавливала ли Беларусь свои предприятия или они продолжали работать?





Экономист считает, что вряд ли. Но там могут поинтересоваться, как страна исполняла рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но в них не указывается, нужно ли останавливать производство.





«Власти поймут, насколько с точки зрения получения помощи невыгодно быть белой вороной»





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что МВФ будет руководствоваться разными основаниями для выделения денег.





«Например, есть ли шок платежного баланса, обваливается ли экспортная выручка. Даже при условии, что белорусские власти примут адекватные меры по стабилизации ситуации внутри, очевидно, что по этому показателю они могут претендовать на получение помощи», – сказал Романчук.





По мнению экономиста, перспектива помощи МВФ может заставить власти взять пример с соседних стран по борьбе с коронавирусом.





«Белорусские власти поймут, насколько с точки зрения получения помощи от мирового сообщества невыгодно быть белой вороной. Поэтому могут ввести меры, которые являются стандартными для стран нашего региона.





Даже если откажутся от тотального карантина какие-то меры по ограничению экономической деятельности и перемещению населения будут приняты», – полагает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса.









Остается вопрос, на что будут потрачены полученные от МВФ деньги.





«Миллиард долларов белорусскую экономику не спасет. Грубо говоря, их хватит для поддержки штанов. Боюсь, решение структурных системных проблем вновь будет отложено в долгий ящик», – сказал Романчук.



