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"Теперь и врачи в Беларуси выполняют идеологическую функцию"
01.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Родственникам умершего заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича выдали официальный диагноз. В нем указано, что причиной смерти стала “неуточненная пневмония”. Похоже, ради "красивой" статистики в угоду Лукашенко белорусские врачи идут на грубые нарушения рекомендаций ВОЗ.
В свидетельстве о смерти в соответствующей графе только шифр из латинских букв и цифр: j18.9, передает Радио «
Диагноз, выданный врачами родственникам умершего Виктора Дашкевича
Данная классификация принята ВОЗ и используется практически всеми странами мира вплоть до 2022 года. В том числе и Минздравом Беларуси.
Согласно данному классификатору, код j18.9 означает, что возбудитель, вызвавший болезнь, неизвестен.
В то же время, согласно рекомендациям ВОЗ, для обозначения вируса COVID-19 в диагнозе необходимо указывать код U07.1, пишет
“Используйте этот код, когда COVID-19 был подтвержден лабораторными исследованиями, независимо от тяжести клинических признаков или симптомов. При необходимости используйте дополнительный код для выявления пневмонии или других проявлений”, —
Таким образом ВОЗ прямо говорит, что при выявленном коронавирусе надо указывать код U07.1 и дополнять его другими кодами, если кроме COVID-19 были другие заболевания.
Мало того, в ВОЗ рекомендовали указывать другой код U07.2. В тех «случаях, когда COVID-19 диагностирован клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны».
Кстати,
Но при этом в Минздраве признали факт смерти пациента с выявленным в крови COVID-19.
Замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1», что в процессе лечения при проведении обследования дополнительно у пациента был выявлен положительный результат на РНК коронавируса, передает БелТА.
«Поступил он в наше лечебное учреждение с диагнозом «двусторонняя пневмония». Кроме того, у него были сопутствующие заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких (тяжелое течение), эмфизема, пневмосклероз, дыхательная недостаточность 2-й степени, хроническое легочное сердце, хроническая недостаточность кровообращения, что осложнило течение основного заболевания, привело к дыхательной недостаточности», — рассказала Ковалева.
Зачем нужна МКБ и правильные коды болезней в диагнозах
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что наименования заболеваний требуются для того, чтобы давать характеристику различным аспектам профилактики, распространения, передачи, тяжести течения, а также лечения заболеваний.
Задачей ВОЗ является обеспечение готовности и реагирования на заболевания человека, в связи с чем ВОЗ указывает официальные наименования заболеваний в Международной классификации болезней (МКБ).
Таким образом, врачи обязаны давать правильные цифровые коды в диагнозах, чтобы можно было вовремя реагировать и предотвратить распространение болезней.
Согласно рекомендациям, разработанным ранее совместно со Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ), а также Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 11 февраля 2020 г. ВОЗ объявила о присвоении коронавирусному заболеванию, вызванному вирусом SARS-CoV-2, названия «COVID‑19».
Карбалевич: Теперь получается, что и врачи в Беларуси выполняют идеологическую функцию
Странную статистику Минздрава
Завуалированная статистика, только позитивные новости об огромных преимуществах белорусской системы здравоохранения, перевод врачей фактически в режим секретности лишний раз подтверждает выбранный руководством курс, считает Карбалевич.
Пару лет назад Лукашенко говорил о том, что учителя играют важную политическую функцию в Беларуси. Он имел в виду их роль во время выборов.
Теперь получается, что и врачи в Беларуси, помимо главной задачи — спасения людей, выполняют важную политическую и идеологическую функцию. Они должны поддержать миф, предложенный Лукашенко о пандемии как общемировом психозе, о Беларуси как о острове коронавирусной безопасности, о государственной мудрости главы государства, идущего против мира.
Можно сказать, что авторитарные режимы по-другому действовать и не могут, потому что такова их природа. И это особенно заметно в такие кризисные моменты.
30 марта, Лукашенко провел совещание по угрозам НАТО. Это еще раз подтвердило, что страна и ее правитель живут в разных реальностях».
Что касается отношения к обществу, то власти действуют по обычной логике: если вы нам не верите, мы вас заставим. Лукашенко поручил КГБ разобраться с «негодяями, которые бросают эти подделки». А 27 марта он заявил, что в Интернете есть люди, пытающиеся взломать коронавирус, но «мы начали их ловить и спрашивать». Он скорее ссылается на задержание Сергея Сацука главного редактора независимой интернет-газеты «Ежедневник».
Кто еще сомневается в достоверности и точности официальной информации? Поднимите руки, ставит риторический вопрос Карбалевич.
А мы напомним, что
Это приглашение его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт объяснила тем, "чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем" "в условиях в том числе и информационного коронавируса ежедневно. Ежечасно мы наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ.
Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти".
Только дождемся ли мы в реальности специалистов ВОЗ в Беларуси или это было очередным пиар-ходом в попытке успокоить общественность.
Ведь если независимым представителям ВОЗ предоставят полный доступ к любой необходимой информации, то вряд ли им понравится то, что они обнаружат.
Такой вывод напрашивается лишь только по одному диагнозу "неуточненной пневмонии" умершего Виктора Дашкевича. А по неофициальным данным врачей, которые не рискуют называть себя, в последнее время смертность от "пневмоний" в Беларуси просто зашкаливает.
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Родственникам умершего заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича выдали официальный диагноз. В нем указано, что причиной смерти стала “неуточненная...
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