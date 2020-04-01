"Теперь и врачи в Беларуси выполняют идеологическую функцию"

Рацыя ». Это идентификационный номер болезни согласно Международной классификации болезней (МКБ-10). В свидетельстве о смерти в соответствующей графе только шифр из латинских букв и цифр: j18.9, передает Радио «». Это идентификационный номер болезни согласно Международной классификации болезней (МКБ-10).









Диагноз, выданный врачами родственникам умершего Виктора Дашкевича





Данная классификация принята ВОЗ и используется практически всеми странами мира вплоть до 2022 года. В том числе и Минздравом Беларуси.





Согласно данному классификатору, код j18.9 означает, что возбудитель, вызвавший болезнь, неизвестен.





согласно рекомендациям ВОЗ, для обозначения вируса COVID-19 в диагнозе необходимо указывать код U07.1, пишет Телеграф . В то же время,пишет





“Используйте этот код, когда COVID-19 был подтвержден лабораторными исследованиями, независимо от тяжести клинических признаков или симптомов. При необходимости используйте дополнительный код для выявления пневмонии или других проявлений”, — говорится в рекомендациях ВОЗ. При необходимости используйте дополнительный код для выявления пневмонии или других проявлений”, —в рекомендациях ВОЗ.





Таким образом ВОЗ прямо говорит, что при выявленном коронавирусе надо указывать код U07.1 и дополнять его другими кодами, если кроме COVID-19 были другие заболевания.





Мало того, в ВОЗ рекомендовали указывать другой код U07.2. В тех «случаях, когда COVID-19 диагностирован клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны».









накануне Минздрав Беларуси опубликовал весьма странные данные о распространении коронавируса в стране . Помимо того, что министерство, по традиции не назвало полного числа зараженных, так по озвученой Минздравом статистике было сложно понять реальную картину с заболевшими в стране. Кстати,. Помимо того, что министерство, по традиции не назвало полного числа зараженных, так по озвученой Минздравом статистике было сложно понять реальную картину с заболевшими в стране.





Но при этом в Минздраве признали факт смерти пациента с выявленным в крови COVID-19.





Замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1», что в процессе лечения при проведении обследования дополнительно у пациента был выявлен положительный результат на РНК коронавируса, передает БелТА.





«Поступил он в наше лечебное учреждение с диагнозом «двусторонняя пневмония». Кроме того, у него были сопутствующие заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких (тяжелое течение), эмфизема, пневмосклероз, дыхательная недостаточность 2-й степени, хроническое легочное сердце, хроническая недостаточность кровообращения, что осложнило течение основного заболевания, привело к дыхательной недостаточности», — рассказала Ковалева.





Зачем нужна МКБ и правильные коды болезней в диагнозах

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что наименования заболеваний требуются для того, чтобы давать характеристику различным аспектам профилактики, распространения, передачи, тяжести течения, а также лечения заболеваний.





Задачей ВОЗ является обеспечение готовности и реагирования на заболевания человека, в связи с чем ВОЗ указывает официальные наименования заболеваний в Международной классификации болезней (МКБ).





Таким образом, врачи обязаны давать правильные цифровые коды в диагнозах, чтобы можно было вовремя реагировать и предотвратить распространение болезней.





Согласно рекомендациям, разработанным ранее совместно со Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ), а также Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 11 февраля 2020 г. ВОЗ объявила о присвоении коронавирусному заболеванию, вызванному вирусом SARS-CoV-2, названия «COVID‑19».





Карбалевич: Теперь получается, что и врачи в Беларуси выполняют идеологическую функцию





прокомментировал в своем блоге на радио Свабода политобозреватель Валерий Карбалевич. Странную статистику Минздравав своем блоге на радио Свабода политобозреватель





Завуалированная статистика, только позитивные новости об огромных преимуществах белорусской системы здравоохранения, перевод врачей фактически в режим секретности лишний раз подтверждает выбранный руководством курс, считает Карбалевич.

Пару лет назад Лукашенко говорил о том, что учителя играют важную политическую функцию в Беларуси. Он имел в виду их роль во время выборов.

Теперь получается, что и врачи в Беларуси, помимо главной задачи — спасения людей, выполняют важную политическую и идеологическую функцию. Они должны поддержать миф, предложенный Лукашенко о пандемии как общемировом психозе, о Беларуси как о острове коронавирусной безопасности, о государственной мудрости главы государства, идущего против мира.

Можно сказать, что авторитарные режимы по-другому действовать и не могут, потому что такова их природа. И это особенно заметно в такие кризисные моменты.

30 марта, Лукашенко провел совещание по угрозам НАТО. Это еще раз подтвердило, что страна и ее правитель живут в разных реальностях».





Что касается отношения к обществу, то власти действуют по обычной логике: если вы нам не верите, мы вас заставим. Лукашенко поручил КГБ разобраться с «негодяями, которые бросают эти подделки». А 27 марта он заявил, что в Интернете есть люди, пытающиеся взломать коронавирус, но «мы начали их ловить и спрашивать». Он скорее ссылается на задержание Сергея Сацука главного редактора независимой интернет-газеты «Ежедневник».

Кто еще сомневается в достоверности и точности официальной информации? Поднимите руки, ставит риторический вопрос Карбалевич.









Это приглашение его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт объяснила тем, "чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем" "в условиях в том числе и информационного коронавируса ежедневно. Ежечасно мы наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ.





Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти".









Только дождемся ли мы в реальности специалистов ВОЗ в Беларуси или это было очередным пиар-ходом в попытке успокоить общественность.





Ведь если независимым представителям ВОЗ предоставят полный доступ к любой необходимой информации, то вряд ли им понравится то, что они обнаружат.





Такой вывод напрашивается лишь только по одному диагнозу "неуточненной пневмонии" умершего Виктора Дашкевича. А по неофициальным данным врачей, которые не рискуют называть себя, в последнее время смертность от "пневмоний" в Беларуси просто зашкаливает.