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Добрался. Первый случай коронавируса зафиксирован в Могилевской области

01.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый случай коронавируса подтвердили в Могилевской области.





33-летняя жительница Кричева стала первой официально заболевшей COVID-19 в области. Об этом стало известно сегодня утром. Женщина долгое время находилась в командировке в Витебске.

Сейчас она находится в инфекционной больнице в Могилеве, ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Проверены все контакты кричевлянки, на утро 1 апреля все результаты тестов оказались отрицательными. В Кричеве проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Первый случай коронавируса подтвердили в Могилевской области.
 
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