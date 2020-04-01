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Добрался. Первый случай коронавируса зафиксирован в Могилевской области
01.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Первый случай коронавируса подтвердили в Могилевской области.
33-летняя жительница Кричева стала первой официально заболевшей COVID-19 в области. Об этом стало известно сегодня утром. Женщина долгое время находилась в командировке в Витебске.
Сейчас она находится в инфекционной больнице в Могилеве, ее состояние врачи оценивают как стабильное.
Проверены все контакты кричевлянки, на утро 1 апреля все результаты тестов оказались отрицательными. В Кричеве проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
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Первый случай коронавируса подтвердили в Могилевской области.
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