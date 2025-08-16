|
«Покупатели уже на пределе возможностей». Что происходит с продажей квартир и чего ждать в сентябре
Июль не преподнес каких-то сюрпризов по цифрам сделок или ценам на рынке вторичной недвижимости, но мы на пороге самого интересного. Сегодня для начала изучим вводные, тренды, а потом перейдем к выводам и ожиданиям.
Что по сделкам в июле?
Специалисты Realt «удалили» из общего списка сделок с квартирами в Минске за июль доли, комнаты, и сделки по явно не рыночным ценам. Со всеми поправками на дозагрузку базы получаем около 1250 сделок именно с квартирами. Выходит, три месяца подряд, с мая, рынок находится практически на плато по количеству сделок – на 15% менее активный, чем тот же март.
Собственно, еще весной писала – про «квартирный хапун» пора забывать, про 1500+ сделок – тоже, очередной всплеск активности покупателей случится нескоро. Рынок цикличный, пик прошли. Незначительное и неожиданное снижение ставок по ипотечным кредитам в июне дало в июле небольшой прирост цен, но не дало заметного прироста количества сделок. А это – явное доказательство, что покупатели уже который месяц на пределе своих финансовых возможностей.
Цены в июле
Средняя цена квадратного метра в июле – почти 1800 долларов. Плюс 35 долларов к предыдущему месяцу. А это, как раз, и может быть отражением ставших на короткий срок чуть доступнее кредитов и стабильного доллара «по три».
Многие желающие улучшить жилищные условия, особенно очередники, понимали – понизили ставку ненадолго, доллар «по три» – тоже вряд ли навсегда – нужно успеть воспользоваться условной доступностью, несмотря на ценник «итого». Потому что может «итого» и снизится через полгодика на пару-пятерку тысяч долларов, но без кредитов своих накоплений все равно не будет хватать. И покупку придется отложить надолго.
(Медианная величина показывает – половина квартир была продана по цене дороже ее, вторая – дешевле).
Итак, медианная цена квадратного метра в июле:
- у однокомнатных квартир в – 1876 долларов (плюс $40). Половина однокомнатных продана по цене ниже 70 тысяч, вторая половина – выше.
- у двухкомнатных – 1630 долларов (плюс $5). Половина продана по цене ниже 80 тысяч долларов.
- у трехкомнатных – 1446 долларов (минус $10). Половина продана по цене ниже $109 тысяч.
- у четырехкомнатных 1462 долларов (плюс $110). Половина продана по цене ниже 118 тысяч.
Медианные цены выросли по всем типам квартир, кроме 5+. Больше всего – у трешек, прирост медианной – 9 тысяч долларов. У однокомнатных – плюс $1200.
Повторюсь, объяснение можно найти только в спешке тех, кому нужно было успеть освоить кредит, пока «доллар по три». А в спешке приходилось переплачивать.
Какие факторы влияют на цены в августе?
На активность покупателей и цены влияют три основных фактора. Доходы населения (в валютном эквиваленте, так что курс доллара тоже важен), доступность кредитов и общие настроения.
С доходами населения, судя по официальной статистике, все хорошо – они подрастают. За курсом доллара – наблюдаем. Если он подрастет, соответственно, снизятся доходы населения в валюте.
С 13 августа ставки на приобретение вторички по «главному кредиту на вторичку», «Ипотека Экспресс» от Беларусбанка, выросли до 18,5% годовых – на общих основаниях, и до 16,5% для нуждающихся.
Ставки выше 18% годовых - уже запретительные. Сейчас четверть сделок на вторичном рынке проходит с привлечением кредита, можно ожидать – половина «кредитных» покупателей отодвинут планы по покупке квартиры «до просадки цен». Их доходов просто не хватит, чтобы получить нужную сумму от банка. Останутся только люди с высокими доходами и необходимостью докредитоваться на эквивалент $20-30 тысяч.
Но на новостройки кредиты для всех пока по «терпимым» ставкам (в большинстве банков – до 17% годовых) – так что часть потенциальных покупателей вторички переориентируется на новое.
Настроению белорусов пока ничто не угрожает. Есть даже факторы, внушающие оптимизм – начинаются переговоры о мире в Украине, которые, в случае успеха, в перспективе, снизят и санкционное давление на белорусскую экономику.
Ну и - люди по-прежнему видят в покупке квартиры единственный безрисковый и очень понятный вариант сбережения денег. Доходность от сдачи переоцененных сейчас квартир в аренду может и не высока, но в ближайшую пятилетку будет стабильна и точно выше процентов по банковским депозитам.
Что ждем по итогам августа, к сентябрю?
Подросшие в августе ставки по кредитам на ценах по итогам августа, скорее всего, еще не скажутся. Рынок так быстро не перестраивается. Падение количества сделок на вторичке на 8-15% и начало снижения цен (минус 1-2%) можно ожидать в статистике сентября. Не августа.
Пока остается только наблюдать за двумя факторами – курсом доллара (читай, доходами населения) и народным оптимизмом.
Но не стоит забывать - даже резко взлетевший курс доллара не обрушит одномоментно ценник. Заметное, более 5%, снижение цен – процесс, занимающий не один месяц. Рынок у нас инертный, накопления на квартиру у людей еще есть. Даже при 900 сделках в месяц (бывали времена) ценник по инерции не снижался по 2-4 месяца.
|
