«Покупатели уже на пределе возможностей». Что происходит с продажей квартир и чего ждать в сентябре

Источник материала: realt.by

Июль не преподнес каких-то сюрпризов по цифрам сделок или ценам на рынке вторичной недвижимости, но мы на пороге самого интересного. Сегодня для начала изучим вводные, тренды, а потом перейдем к выводам и ожиданиям.

Что по сделкам в июле?

Специалисты Realt «удалили» из общего списка сделок с квартирами в Минске за июль доли, комнаты, и сделки по явно не рыночным ценам. Со всеми поправками на дозагрузку базы получаем около 1250 сделок именно с квартирами. Выходит, три месяца подряд, с мая, рынок находится практически на плато по количеству сделок – на 15% менее активный, чем тот же март.