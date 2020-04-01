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Крупы (и не только) нельзя будет вывозить из Беларуси за пределы ЕАЭС

01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
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Источник материала: Единство

Решение было принято в рамках «второго пакета» мер по стабилизации экономической ситуации в ЕАЭС на фоне распространения коронавируса.

Среди продуктов, которые теперь нельзя вывозить в том числе из Беларуси, – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

По мнению специалистов, введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Запрет будет действовать до 30 июня. Решение вступит в силу спустя десять дней с дня его публикации на сайте ЕЭК.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
 
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Коллегия ЕЭК 31 марта ввела запрет на вывоз из Евразийского экономического союза отдельных видов продовольствия. Об этом рассказали в пресс-службе комиссии.
 
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