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Дарья Домрачева: «После возвращения из Финляндии в Минск сдали тест на коронавирус прямо в аэропорту – получили отрицательные результаты»

01.04.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и тренер сборной Китая Дарья Домрачева рассказала, как с семьей проводит время после окончания сезона.

«Кому интересно, чем мы занимаемся в этот необычный для мира период – с радостью делимся.

По окончании биатлонного сезона и возвращении из Финляндии в Минск, мы сдали тест на коронавирус прямо в аэропорту, получили отрицательные результаты и на следующие 14 дней постарались ограничить контакты. Занимались домашними делами, отправляли дистанционно тренировочную программу нашим изолированным китайским спортсменам (они находятся на карантине в Китае), наслаждались возможностью побыть дома и прогулками на природе.

Несмотря на то, что 14 дней рекомендованного ограничения контактов после возвращения из поездки позади, мы выбираемся в людные места не так часто, по серьезной необходимости и в масках-респираторах, часто моем руки с мылом и используем антисептики – делаем все те элементарные вещи, к которым как профессиональные спортсмены давно привыкли в период всплеска любых респираторных инфекций.

Хоть мы уже и не выступаем на этапах Кубка Мира, но привычка соблюдать эти простые правила личной гигиены, думаю, в нас надолго.

Мы фокусируемся на хороших вещах, разнообразим свой досуг, занимаемся спортом на природе и дома. Хочется обратить внимание и окружающих: фокусируйтесь на хорошем, не паникуйте – стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но пожалуйста, относитесь серьезно к соблюдению мер личной гигиены, используйте защитные средства (это просто) и позаботьтесь о старших близких.

Соблюдайте личную гигиену не только по особому случаю, введите это в привычку, тогда и у медицинских работников нагрузки станет поменьше», – написала Домрачева.

 
Теги: Минск
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и тренер сборной Китая Дарья Домрачева рассказала, как с семьей проводит время после окончания сезона.
 
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