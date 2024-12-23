Белагропромбанк поможет развивать ваш бизнес

Источник материала: ProBusiness

Сегодня Белагропромбанк для корпоративных клиентов предлагает широкий спектр продуктов и услуг, которые помогут эффективно решать самые разные бизнес-задачи. Банк финансирует инновационные стартап-проекты, поддерживает крупнейшие, стратегически важные предприятия страны. Мы оперативно реагируем на изменения на рынке банковских услуг, быстро адаптируя продукты под потребности наших деловых партнеров.

Основная задача Белагропромбанка – услышать своих клиентов и, понимая их ответную реакцию, обеспечить качественный сервис.

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШ ДОХОД

Для сохранения и приумножения средств банк готов предложить депозиты. Отличный вариант именно увеличения дохода вашей компании – выгодное вложение свободных средств и приумножение их с помощью открытого в банке вклада. В то время, когда деньги располагаются на банковском депозите, они не только надежно сохраняются, но и значительно растет пассивный доход в виде процентов.

В Белагропромбанке линейка вкладов для бизнеса очень широкая, с возможностью выбора условий исходя из ваших пожеланий. Вклад в Белагропромбанке поможет достичь оптимального сочетания доходности и возможности управления денежными ресурсами с учетом потребностей вашего бизнеса. Вы можете заполнить специальную форму на сайте или позвонить специалисту банка и вам помогут выбрать подходящий депозит в Белагропромбанке .

Выбрать можно разные сроки вложения – все зависит от ваших предпочтений. Разместив деньги во вклад даже на небольшой срок, можно заработать на процентах. А капитализация процентов позволит еще больше повысить пассивный доход. Все условия депозита в обязательном порядке отражаются в договоре.

БЕЛАГРОПРОМБАНК ФИНАНСИРУЕТ ВАШ БИЗНЕС

Независимо от того, к какой сфере деятельности принадлежит ваш бизнес, Белагропромбанк оказывает финансовые услуги, скоординированные на потребностях компании и с учетом возможностей, помогает вам реализовать потенциал и достичь успеха. Банк предлагает финансирование под выгодные процентные ставки, а сроки и суммы кредитования могут быть адаптированы под конкретные потребности бизнеса. Главное требование для получения необходимых финансовых инструментов и сервисов – наличие положительной кредитной истории, необходимого обеспечения по кредиту, эффективного бизнес-плана, отсутствие просроченной задолженности.

Для компаний, генерирующих инновационные стартапы и делающих первые шаги в бизнесе, банк готов предложить финансирование на создание основных средств, приобретение нематериальных активов (франшизы) и текущую деятельность. Кредит доступен для участников программы « Своими руками » и резидентов центров притяжения Igrow .

Белагропромбанк активно участвует в государственных программах поддержки бизнеса. В связи с этим субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить финансирование на определенные цели с предоставлением льготных условий или субсидий.

Также в банке можно получить средства на развитие текущей деятельности, рефинансирование кредитов, взятых в других банках, на финансирование инвестиционных проектов, овердрафтное кредитование и другие кредитные продукты на привлекательных условиях. Для бизнеса, требующего оперативного решения финансовых вопросов, банк предложит экспресс-кредит с возможностью получения средств в течение одного дня.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Белагропромбанк предлагает различные варианты комфортного пакетного обслуживания, максимально упрощающие вашу работу как предпринимателя и значительно снижающие расходы. Все пакеты РКО Белагропромбанка выгодны, объединяют в себе комплекс необходимых для ведения своего дела услуг и комфортны для бизнеса.

Мы предлагаем обратить внимание на такие пакеты, как Smart START и новый пакет Smart Безлимит. Smart START – оптимальный пакет как для начинающих предпринимателей, так и для действующего бизнеса, начинающего обслуживание в Белагропромбанке. Всего за одну копейку абонентской платы вы получаете множество необходимых услуг: открытие счета в белорусских рублях; неограниченное количество банковских переводов в белорусских рублях; бесплатное дистанционное банковское обслуживание и мн.др.

Smart Безлимит – пакет услуг от Белагропромбанка для тех, кто ведет активные расчеты. Безлимит платежей в белорусских рублях, зачисление наличных на счет через банкомат, сервисное обслуживание карточек платежной системы Белкарт, безлимитное информирование о проведенных операциях по счету и корпоративным карточкам, две Smart-касс ы – эти и другие банковские услуги предлагаются для вас, если вы подключены к данному пакету.

Вас могут также заинтересовать базовые пакеты услуг для индивидуальных предпринимателей и клиентов микро и малого бизнеса – Smart ИП и Smart ММБ, куда включены банковские переводы в белорусских рублях, дистанционное банковское обслуживание, при наличии договора эквайринга с банком – 2 единицы терминального оборудования или терминалов 3 в 1 ( Smart-касса ) и т.д. Данные пакеты можно адаптировать под свои нужды и расширить, воспользовавшись дополнительными пакетами линейки PRO от Белагропромбанка .

Независимо от того, какой продукт вас заинтересует, специалисты Белагропромбанка подробно проконсультируют вас, подберут оптимальный и выгодный для вас пакет услуг и, безусловно, помогут с оформлением документации. Всю информацию можно получить на сайте belapb.by и в офисах Белагропромбанка.

Приглашаем вас на обслуживание в наш банк, будем рады видеть вас в числе наших клиентов и партнеров!

УНП 100693551. ОАО «Белагропромбанк»