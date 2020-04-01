ФАО, ВОЗ и ВТО предупреждают о возможном дефиците продовольствия из-за эпидемии

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По их словам, следует действовать «с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на продовольственное снабжение или же непредвиденные последствия для глобальной торговли и продовольственной безопасности».

«Неопределенность в отношении наличия продовольствия может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке . Такая реакция изменит баланс между предложением и спросом на продовольствие, приводя к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности. Из прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается», – сказано в заявлении.

В разгар строгой изоляции из-за COVID-19 нужно предпринять все усилия, чтобы торговля могла идти как можно более свободно, в особенности во избежание перебоев с продовольствием , считают руководители трех организаций.

Главы ФАО, ВОЗ и ВТО отмечают, что страны должны обратить внимание на такие меры, как ограничения на перемещения сельхозработников, работников пищевой отрасли, увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, которые могут привести к порче продуктов питания и увеличению отходов продовольствия.

По их мнению, если такой сценарий станет реальностью, это вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых и лишенных продовольственной безопасности групп населения.

Главы организаций призвали защитить производителей продовольствия, работников пищевой отрасли.

Сдержать паническую скупку

Генеральные директора ВОЗ,ФАО и ВТО также отмечают: «Мы также должны обеспечить доступность для всех, в режиме реального времени, информации о мерах в области торговли продовольствием, уровнях производства, потребления и запасов продовольствия, а также продовольственных ценах. Это снижает неопределенность и позволяет производителям, потребителям и торговым предприятиям принимать информированные решения. А более всего, это поможет сдержать паническую скупку и создание запасов продовольствия и других товаров первой необходимости».

«Мы должны добиться того, чтобы наш ответ на COVID-19 не создал непреднамеренно неоправданную нехватку важнейших товаров и не привел к усилению голода и неполноценного питания», – подчеркнули главы ФАО, ВОЗ и ВТО.