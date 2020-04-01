ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ФАО, ВОЗ и ВТО предупреждают о возможном дефиците продовольствия из-за эпидемии

01.04.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По их словам, следует действовать «с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на продовольственное снабжение или же непредвиденные последствия для глобальной торговли и продовольственной безопасности».

«Неопределенность в отношении наличия продовольствия может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке . Такая реакция изменит баланс между предложением и спросом на продовольствие, приводя к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности. Из прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается», – сказано в заявлении.

В разгар строгой изоляции из-за COVID-19 нужно предпринять все усилия, чтобы торговля могла идти как можно более свободно, в особенности во избежание перебоев с продовольствием , считают руководители трех организаций.

Главы ФАО, ВОЗ и ВТО отмечают, что страны должны обратить внимание на такие меры, как ограничения на перемещения сельхозработников, работников пищевой отрасли, увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, которые могут привести к порче продуктов питания и увеличению отходов продовольствия.

По их мнению, если такой сценарий станет реальностью, это вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых и лишенных продовольственной безопасности групп населения.

Главы организаций призвали защитить производителей продовольствия, работников пищевой отрасли.

Сдержать паническую скупку

Генеральные директора ВОЗ,ФАО и ВТО также отмечают: «Мы также должны обеспечить доступность для всех, в режиме реального времени, информации о мерах в области торговли продовольствием, уровнях производства, потребления и запасов продовольствия, а также продовольственных ценах. Это снижает неопределенность и позволяет производителям, потребителям и торговым предприятиям принимать информированные решения. А более всего, это поможет сдержать паническую скупку и создание запасов продовольствия и других товаров первой необходимости».

«Мы должны добиться того, чтобы наш ответ на COVID-19 не создал непреднамеренно неоправданную нехватку важнейших товаров и не привел к усилению голода и неполноценного питания», – подчеркнули главы ФАО, ВОЗ и ВТО.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФАО, ВОЗ и ВТО выступили с совместным заявлением о продовольственной безопасности в условиях пандемии коронавируса. Главы этих трех международных организаций Цюй...
 
Новости дня
Новости
 
Кремль не знает о просьбах Беларуси о помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика