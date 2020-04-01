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Дарья Домрачева рассказала, как сдала тест на коронавирус и как проводит время в самоизоляции
01.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дарья Домрачева рассказала, как проводит время во время самоизоляции и дала несколько советов своим подписчикам.
Тематический пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Дарья отметила, что после окончания биатлонного сезона и возвращения из Финляндии в Минск семья сдала тест на коронавирус в аэропорту.
Дарья Домрачева:
Спортсменка призналась, что старается выбираться в людные места не часто и лишь по серьезной необходимости, используя маски-респираторы.
Дарья Домрачева:
Олимпийская чемпионка рассказала, что ее семья старается фокусироваться на хороших вещах и занимается спортом.
«Хочется обратить внимание и окружающих: фокусируйтесь на хорошем, не паникуйте – стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но пожалуйста, относитесь серьезно к соблюдению мер личной гигиены, используйте защитные средства – это просто и позаботьтесь о старших близких. Соблюдайте личную гигиену не только по особому случаю, введите это в привычку, тогда и у медицинских работников нагрузки станет поменьше», – добавила Дарья Домрачева.
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева рассказала, как проводит время во время самоизоляции и дала несколько советов своим подписчикам. Тематический пост...
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