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Богданович о переносе ОИ-2020: «Думаю, что спортсменам это где-то и на руку»
01.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
И тем самым даётся возможность того спокойствия, что в следующем году этот коронавирус, пандемия эта спадёт, и он будет планомерно идти к своей цели без каких-то вмешательств извне. Я думаю, что спортсменам это где-то и на руку, потому что ещё некоторые спортсмены, я думаю, смогут подготовиться к отборочным соревнованиям. То есть у нас же не все завоевали лицензии. У нас ещё есть виды спорта, которые будут добираться.
Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.
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Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Для любого спортсмена Олимпиада – это заветный этап, вершина тех...
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