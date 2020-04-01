ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Богданович о переносе ОИ-2020: «Думаю, что спортсменам это где-то и на руку»

01.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Для любого спортсмена Олимпиада – это заветный этап, вершина тех амбиций, которые он хочет реализовать. Чисто психологически в данном случае – человек готовился, пришёл на пике формы, собирался выступить, и раз – это всё на год позже. Как это может отразиться на тренировочном процессе, на самом спортсмене?

Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»

Богданович о переносе ОИ-2020: «Думаю, что спортсменам это где-то и на руку»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Здесь две такие составляющие получаются, что, так как Олимпиада и пик соревнований всех, то и психологически тяжело к ним готовиться. Потому что ты не знаешь, как ты выступишь, ты готовишься, но нет той стопроцентной гарантии, что ты выступишь хорошо.

И в связи с такой обстановкой, что неизвестно, что будет твориться в мире, когда происходят такие вот непонятные, непредсказуемые действия, то как пойдёт твоя подготовка? И я думаю, что спортсменам в этом плане психологически будет легче. С них спал этот груз ответственности. Потому что вот эта непредсказуемость она их ещё немножечко тревожит. И у каждого запланирован объём тренировок – он срывается. Где-то переезжает, где-то карантин. Такой дисбаланс в подготовке проходит.

И тем самым даётся возможность того спокойствия, что в следующем году этот коронавирус, пандемия эта спадёт, и он будет планомерно идти к своей цели без каких-то вмешательств извне. Я думаю, что спортсменам это где-то и на руку, потому что ещё некоторые спортсмены, я думаю, смогут подготовиться к отборочным соревнованиям. То есть у нас же не все завоевали лицензии. У нас ещё есть виды спорта, которые будут добираться.  

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Александр Богданович, Игорь Марзалюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Для любого спортсмена Олимпиада – это заветный этап, вершина тех...
 
Новости дня
Новости
 
Напоминаем о рекомендациях использования наличных денег, карт и смартфонов во время пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика