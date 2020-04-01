|
Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»
01.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Дай Бог, что у нас всё будет в нормальном русле идти, и справится человечество с этой проблемой, которая возникла. И пойдём мы дальше в спокойном ритме готовиться к следующему году. Конечно, будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся. И спортсмены, в том числе.
Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»
Перенос Олимпиады обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Не секрет, что отмена Олимпиады, в любом случае, больно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)