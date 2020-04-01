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Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»

01.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Не секрет, что отмена Олимпиады, в любом случае, больно ударит по бюджету, в связи с тем, что определённые сборы придётся повторять. Готово ли наше министерство спорта к такому развитию событий?

Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма  Республики Беларусь:
Как и спортсмены подходят к пику формы, так, наверное, и в организационном плане тоже какой-то пик формы существует. И мы практически уже были на этом пике – много очень организационной работы было проведено. Конечно, свёрстан календарь был очень грамотно в подготовительном плане. Все федерации отработали свои модели подготовки спортсменов. Было закуплено основная – количество оборудования и инвентаря – всё, что необходимо для наших сборных команд. И конечно, вот эта отсрочка внесёт свои коррективы.

Но отборочные все соревнования, мы считаем так, они не отменены полностью. Они же перенесены. Поэтому подготовительный процесс вести будем. И тот бюджет, который был запланирован на отборочные перед Олимпиадой, он просто, я так понимаю, будет смещаться на 3-4-ый квартал.

Дай Бог, что у нас всё будет в нормальном русле идти, и справится человечество с этой проблемой, которая возникла. И пойдём мы дальше в спокойном ритме готовиться к следующему году. Конечно, будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся. И спортсмены, в том числе.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Вячеслав Дурнов, Игорь Марзалюк

 
 
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Перенос Олимпиады обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Не секрет, что отмена Олимпиады, в любом случае, больно...
 
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