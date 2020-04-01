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Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»

01.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В делегацию планируют больше включать медперсонала?

Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»

Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Дело в том, что на сегодняшний момент все, что связано с оформлением Олимпиады, как мы её называем – заполнением аккредитаций, подтверждением каких-то дополнительных приобретений как для наших, допустим, дополнительных лиц, которые будут жить вне деревни – бронирование гостиниц – всё это пока заморожено. А то, что касается дополнительных квот увеличения нашего медицинского штаба, я думаю, что он, как бы, сейчас уже сформированный. И всё, что сделано и сформировано, оно просто сохранится на следующий год. Больше нам никто не даст. Меньше – мы, наверное, не захотим.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Дмитрий Довгалёнок, Игорь Марзалюк

 
 
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Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:В делегацию планируют больше включать медперсонала? Дурнов о переносе...
 
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Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»
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