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Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»
01.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.
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Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»
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