Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»

Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

В делегацию планируют больше включать медперсонала?

Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»





Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Дело в том, что на сегодняшний момент все, что связано с оформлением Олимпиады, как мы её называем – заполнением аккредитаций, подтверждением каких-то дополнительных приобретений как для наших, допустим, дополнительных лиц, которые будут жить вне деревни – бронирование гостиниц – всё это пока заморожено. А то, что касается дополнительных квот увеличения нашего медицинского штаба, я думаю, что он, как бы, сейчас уже сформированный. И всё, что сделано и сформировано, оно просто сохранится на следующий год. Больше нам никто не даст. Меньше – мы, наверное, не захотим.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.